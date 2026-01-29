Fed決策／一如預期按兵不動 上調對經濟成長評估 沃勒、米倫投反對票

美國聯準會（Fed）於美東時間28日下午2時（台灣時間29日凌晨3時）宣布利率政策按兵不動，聯邦資金利率區間維持在3.5%–3.75%不變，結束先前連三度降息1碼的行動，符合市場預期。

根據聯邦公開市場操作委員會（FOMC）聲明，委員會調高對經濟成長的評估，對勞動市場的疑慮減弱，重心相對更偏向通膨。聲明稱，「可取得的指標暗示經濟活動以堅實步調擴張，就業成長仍偏低，失業率已現回穩跡象」，「通膨仍處於偏高水準」。

最新聲明刪除先前「勞動市場轉弱的風險高於通膨升溫風險」的措辭。這意味著Fed認為，穩定物價與充分就業的雙重使命已趨向平衡，有理由採取更具耐心的決策步調。

理事沃勒與米倫反對按兵不動，他們都主張應再次降息1碼。沃勒已擠進美國總統川普下屆Fed主席的決選名單。

美股標普500指數28日首度衝上7,000點，隨後回落，並在Fed最新利率決策出爐後持續承壓，徘徊在7,000點之下。