從黑粉變鐵粉：妮姬米娜現身華府 力挺「川普帳戶」

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
美國總統28日在華府出席「川普帳戶」啟動儀式，向妮姬米娜（Nicki Minaj，左）致意。 圖／路透社
美國總統28日在華府出席「川普帳戶」啟動儀式，向妮姬米娜（Nicki Minaj，左）致意。 圖／路透社

美國嘻哈歌手妮姬米娜（Nicki Minaj）今天宣稱自己是總統川普的「頭號粉絲」，還說針對川普的「仇恨」反而讓她更支持他。

在這位作風前衛的創作歌手表態支持為兒童設立信託基金的「川普帳戶」（Trump Accounts）計畫後，共和黨籍的川普隨即邀請她上台。

妮姬米娜身穿白色長毛皮大衣，在擁抱川普後走向講台表示：「我要說，我大概是總統的頭號粉絲，這點是不會改變的。」

「人們對他的仇恨或評論，對我完全沒有影響。事實上，這反而更堅定了我支持他的決心。」

妮姬米娜說，她不會讓這位億萬富翁總統的反對者「欺負他，也不會讓抹黑運動得逞。這些手段是不會奏效的」。

「他身後有強大的力量支持，上帝也在守護著他。阿門。」

自稱「饒舌女王」的妮姬米娜以多變的音樂和時尚風格著稱，近年來政治立場也發生了巨大轉變。

先前她曾批評川普強硬的移民政策，但近年來，她轉而讚揚川普的領導力。

