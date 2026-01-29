要降息也要公信力！聯準會主席四名單 沒人讓川普滿意

川普總統這幾月來一再表示，他心中已有聯準會（Fed）主席人選。但一周又一周過去了，人選遲未揭曉，如今就連對遴選過程的人都不確定，這四位決選人選是否完全符合他要求的條件。

有「聯準會傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯說，真正困難在於，川普想要的是一個可能不存在的人選：新任主席既要能執行他降息的要求，又得在華爾街與同僚間具備足夠的公信力來推動政策。

財政部長貝森特負責統籌此次遴選作業，他向川普提出了四位最終名單：前聯準會理事華許、川普二○二○年任命的現任聯準會理事沃勒、貝萊德高階主管李德，以及白宮國家經濟委員會主任哈塞特。這四人都代表了川普兩項訴求之間的不同取捨。

目前四位人選中，沃勒在華爾街深受歡迎，部分原因在於他最像鮑爾：身為聯準會內部的人士，他始終以理性的論據支持低利率，並將勞動市場視為首要目標。

聯準會台北時間周四凌晨將公布決策，市場普遍預料，利率決策將按兵不動，這將是去年九月以來首度停止降息。連續三次調降後，目前的難題在於，究竟需要具備什麼樣的條件，才能再次啟動降息。

沃勒這次在聯邦公開市場操作委員會（ＦＯＭＣ）表決的動向也特別受到檢視。如果他表決支持降息，將視同不和川普唱反調的表態，或許有助於在希望渺茫的競爭中突圍。反之，如果他隨多數派投票支持維持利率，雖能強化自己獨立性的聲望，也可能讓他和主席大位失之交臂。