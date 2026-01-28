2周前早有警訊？川普突喊提高對韓關稅又鬆口 韓外長：問題不在韓方

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓外長趙顯。歐新社資料照
美國總統川普26日在真實社群發文，把南韓輸美汽車、木材、藥品與所有對等關稅項目稅率調高。外界一度揣測，此舉可能與韓方因素有關，但南韓外長趙顯28日在國會答詢時予以否認，試圖平息相關猜測。

韓國先驅報報導，趙顯在國會外交統一委員會全體會議上表示，川普調高關稅的發文，並非因南韓國會尚未批准與華府的韓美聯合事實清單，也與南韓調查美國上市公司酷澎或推動《線上平台監管法》立法無關。

他進一步說明：「至於這次促成川普總統發布訊息的原因，我認為主要因素不在我們這一方，而更多在於美方的決策結構，以及一系列其他內部考量。」

主要在野黨、國民力量黨議員宋彥錫（音）引用真實社群上的貼文，提出川普揚言調升關稅，可能源於國會尚未完成批准程序。對此，南韓外長趙顯予以否認。

被問及川普是否在間接對酷澎事件或推動線上平台監管表達不滿，以及關稅措施是否構成與這些議題掛鉤的貿易壓力時，趙顯進一步解釋：「根據我們在相關訊息發布後與美國國務院的接觸，首爾方面判斷，此事與酷澎或南韓的線上平台監管並無直接關聯。」

南韓媒體曾披露，美方2周前，曾以美國駐韓使館臨時代辦何樂進（James Heller）名義致函韓方主管官員，主要關切南韓線上平台法等數位服務規範。趙顯指出，美國駐韓使館近期寄發的信函「涉及其他事務，並未提及關稅」。被問及該信函是否可能是一種警告訊號時，他否認該信函與川普貼文之間存在任何關聯。

川普於美東時間27日在白宮接受媒體訪問，被問及是否會提高對韓關稅時表示：「我們會與南韓商討出一些結果。」趙顯則指出，川普這次明顯並非因為聯合事實清單還未在韓國國會獲得批准，才表達這樣的立場，「否則，在我方立場並沒有改變的情況下，他又怎麼會在今天再度表示，會和南韓政府順利、妥善地一起處理這個問題呢？」

趙顯表示，川普在威脅調高關稅後又稱將與韓方商討一些結果，「我認為這清楚反映美國政府的本質。令人遺憾的是，從美國政府的轉變可以看出，我們，包括執政黨與在野黨，都必須做出相應的回應。」

關稅 川普 美國 南韓 酷澎

