明州示威者慘死細節曝！美國土安全部認了「不只1個移民官開槍」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國明尼蘇達州近日接連傳出公民遭聯邦執法人員槍擊身亡，加上川普政府對案情說法前後不一，引爆民怨。圖為示威者26日在明尼亞波利斯市的抗議活動中，拿著「ICE滾出明市」的標語。法新社
美國明尼蘇達州近日接連傳出公民遭聯邦執法人員槍擊身亡，加上川普政府對案情說法前後不一，引爆民怨。華盛頓郵報引述國土安全部給國會的審查聲明指出，第二起事件其實有兩名官員開槍，且未提及死者普雷蒂揮舞武器構成直接威脅。

而普雷蒂遇害後數小時，蘋果執行長庫克盛裝出席白宮活動挨轟，他在27日透露私下向美國總統川普表達關切，並稱對奪命事件感到心碎。

37歲加護病房護理師普雷蒂（Alex Pretti）24日在明尼亞波利斯街頭抗議，拿手機記錄執法人員行動時，遭聯邦探員壓制，連開10槍殺害。

華郵27日報導國土安全部給部分國會議員的聲明，內容基於初步審查結果，首度以官方身分梳理這起事件的時間序指出，探員試圖拘押普雷蒂時，他反抗，雙方扭打拉扯；其中一名探員多次大喊普雷蒂持有槍械，接著兩名探員開槍，普雷蒂身中多槍，送抵附近亨內平郡醫療中心後半小時身亡。聲明並未提及普雷蒂具體被解除武裝的時間點。

明州示威釀死引發執法過當疑慮，川普政府第一時間出面護航探員，但陸續曝光的現場直擊影片卻顯示官員所言與事實似有出入。川普政府27日逐漸淡化先前一些煽動性說法，包括國土安全部長曾說，死者普雷蒂的行為是「國內恐怖主義」，邊境巡邏隊指揮官暗示死者想「屠殺」警官。

川普26日深夜與國土安全部長諾姆長時間會議，華郵引述知情會議人士稱，川普私下對移民及海關執法局在明州行動的情勢表達不滿。

華爾街日報報導，普雷蒂當日遇害後數小時，庫克盛裝出席白宮一場關於第一夫人梅蘭妮亞紀錄片的首映活動，引發公眾批評。

庫克在27日下午致員工的內部備忘錄中表示，對明州近日事件「感到心碎」，並呼籲各界先讓情勢降溫。他強調，在美國「無論身分或出身，都應以尊嚴與尊重相待，並記得彼此共享的人性」。

庫克並透露，這周和川普「進行一場坦率的對話說明自己這些看法」，並感謝川普「願意就我們所有人都關心的議題保持開放、進行交流」。

