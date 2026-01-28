美墨邊境傳槍響 人蛇集團嫌犯遭巡邏隊幹員擊傷被捕

官員表示，美國邊境巡邏隊一名幹員今天在亞利桑那州開槍擊傷一名人口販運嫌犯，這名嫌犯先向一架聯邦政府直升機開火，之後又與幹員駁火受傷被捕，嫌犯傷勢嚴重但情況穩定。

路透社報導，亞利桑那州皮瑪郡（Pima County）警長與聯邦調查局（FBI）在記者會上表示，這名嫌犯曾因走私罪被安置在中途之家，後來逃逸，目前為逃犯。

正值美國移民議題緊張升溫之際，這起事件發生在美墨邊界附近。近期在美國總統川普強化移民執法下，明尼蘇達州近期發生移民官員開槍擊斃兩名美國公民事件。

人口販運嫌犯與巡邏隊員槍擊事件發生在亞利桑那州阿里瓦卡鎮（Arivaca）附近的偏遠沙漠區，距離美墨邊界約16公里。這個地區不僅是移民頻繁穿越的路線，也曾是移民倡議人士與邊境巡邏隊爆發衝突之處。

FBI特別探員楊克（Heith Janke）指出，嫌犯為34歲的史勒戈（Patrick Gary Schlegel），預計將面臨襲擊聯邦執法人員、走私非法移民，以及重罪犯非法持有槍枝等指控。

楊克說：「我要說清楚，任何對執法人員的攻擊都不能被容忍。」

根據聯邦法院文件，史勒戈2024年1月因運送非法移民與持有槍械，被判處3年徒刑，同年12月15日從土桑（Tucson）一處中途之家逃逸後遭通緝。

川普在承諾史上最大規模驅逐非法移民下，贏得2024年總統大選。如今，身穿戰術式軍用裝備、戴著面罩的移民執法人員已成為全國各地常見的景象。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，在美國公民遭射殺事件前後，社會大眾對川普移民執法手段的支持度似乎持續下滑。隨著11月期中選舉逼近、共和黨在國會的微弱多數面臨考驗，這項議題也讓共和黨陷入防守態勢。