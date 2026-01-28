聯準會預計暫停降息 討論焦點轉向條件與時機

快訊

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

外界普遍預期美國聯邦準備理事會（Fed）明天將按兵不動，暫停近期一連串的降息行動，頂住總統川普不斷加大的壓力，決策官員同時觀望更多美國經濟數據。

法新社報導，聯準會近3次政策會議皆調降利率，來到3.50%至3.75%區間，主因官員擔憂就業市場降溫。不過國內生產毛額（GDP）穩健成長、失業率相對低以及通膨居高不下，促使決策層轉向觀望態度。

然而，這種不急於行動的立場可能再度使得聯準會與川普產生分歧。

川普一再要求大幅降息。他自一年前重返白宮以來大幅升高對聯準會的壓力，不僅試圖以涉嫌抵押貸款詐欺為由解除聯準會理事庫克（Lisa Cook）職務，他的政府還對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）展開調查。

鮑爾本月罕見公開反擊，批評川普政府揚言就聯準會總部整修案對他提出刑事指控，實為威脅聯準會獨立性。

策略諮詢公司安永-帕特農（EY-Parthenon）首席經濟學家達科（Gregory Daco）表示：「雖然聯準會在政治上面臨降息壓力，但從數據來看並無急迫性。」

聯準會官員目前似乎達成短期暫停降息的共識，討論重點轉為進一步降息的條件與時機。

達科說，近期進一步降息的門檻已提高，聯準會官員將尋求更明確且持久的通膨放緩證據或勞動市場再度惡化才會再次降息。

