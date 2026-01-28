庫克的政治平衡術失靈了？科技典範淪為輿論箭靶

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果公司執行長庫克。法新社
蘋果公司執行長庫克。法新社

蘋果公司（Apple）執行長庫克近日因美國聯邦探員在明尼蘇達州明尼阿波利斯射殺護理師普雷蒂（Alex Pretti）事件，陷入輿論風暴。事件發生數小時後，他仍出席白宮一場關於第一夫人梅蘭妮亞紀錄片的首映活動，引發公眾批評。兩天後，庫克才私下向員工表達自己「感到心碎」，並呼籲各方降溫。

庫克遲至周二在給員工的備忘錄中寫道，美國最強大的時刻，是「活出最高理想、以尊嚴與尊重對待每一個人，並擁抱共同的人性」。他並透露，已就此事與總統川普溝通。

但批評者認為，庫峊在事件發生後的行程與沉默，與其過往塑造的社會公義倡議者形象並不相符。社群媒體上隨即湧現抵制蘋果產品的聲浪，更有用戶揚言轉用競爭對手Google的行動作業系統。

此事凸顯出庫克乃至整個科技業所面臨的艱難處境：一方面必須維繫與政府的關係以爭取商業利益，另一方面又需保持政治超然，以維護企業與個人形象，在兩者之間取得高度困難的平衡。

多年來，庫克一直被視為這種平衡策略的代表人物。他在川普任內為蘋果爭取到關稅豁免等實質利益，同時成功避免公司正面捲入政治紛爭。這套低調遊說、不公開對抗的作法，也是科技業高層的普遍做法。

與庫克出席同場白宮活動的，還包括亞馬遜執行長賈西等人。自川普再次入主白宮以來，科技業巨頭紛紛捐款，並一改過去對移民政策的高調批評，多數選擇對敏感時政保持沉默。

然而，此次事件打破了這層刻意維持的沉默。現場影像與官方說法的落差，透過iPhone等裝置迅速擴散，成為輿論聚焦點，也催生出「相信你的眼睛，而不是說詞」的口號，使科技業長期採取的低調避險策略面臨實質考驗。

對比2020年佛洛伊德（George Floyd）事件後，庫克曾公開引用馬丁路德金恩的話呼籲社會行動，如今的謹慎低調反而讓他站上輿論風暴中心，也映照出企業領袖在高度撕裂的政治時刻，所面臨的現實兩難。

