NASA飛機降落出事！起落架卡死 機腹著陸竄火龍驚險畫面曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國家航空暨太空總署一架研究用飛機27日在德州發生驚險事故，降落時起落架無法正常放下，迫使飛行員執行極高難度的機腹著陸。美聯社
美國國家航空暨太空總署一架研究用飛機27日在德州發生驚險事故，降落時起落架無法正常放下，迫使飛行員執行極高難度的機腹著陸。美聯社

美聯社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）一架研究用飛機27日在德州發生驚險事故，降落時起落架無法正常放下，迫使飛行員執行極高難度的機腹著陸。根據社群流出畫面，飛機接觸跑道瞬間劇烈震動，機腹與地面強力磨擦噴發出一長條黃色火焰，白煙隨即籠罩機身，場面怵目驚心。

NASA隨後在X證實，這架WB-57研究機在休士頓東南部降落時遭遇「機械問題」，所幸機組人員處置得宜，全員安全撤離。

事發後，當地新聞畫面顯示消防車與救難人員迅速包圍飛機殘骸，針對機頭與機身受損情況進行初步處理。

社群影片顯示，飛機緩慢下降接近跑道，隨後猛然觸地，機翼上下彈跳，機腹下方噴出黃色火焰與白色濃煙。飛機沿跑道持續滑行，火焰在煙雲中時隱時現。畫面結束前，飛機開始減速。

這架擁有獨特細長機身的研究機是NASA自1970年代以來的重要資產，專精於6萬英尺（約18288公尺）以上的極高空研究，可連續飛行約6.5小時。目前NASA已針對這起意外展開深入調查，以釐清具體的機械失效原因。

