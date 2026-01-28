群星怒吼反ICE 佩德羅帕斯卡、怪奇比莉點名行動

快訊

中央社／ 洛杉磯27日綜合外電報導

美國明尼蘇達州首府明尼阿波利斯兩名公民先後遭聯邦執法人員擊斃後，從影視演員到流行歌手的眾多名人紛紛發聲，呼籲採取行動反對美國移民暨海關執法局（ICE）的突襲行動。

繼37歲明尼蘇達州居民古德（Renee Good）本月7日遭聯邦執法人員擊斃，37歲明尼阿波利斯（Minneapolis）護理師普雷蒂（Alex Pretti）24日同樣在執法行動中遭射殺。

這促使美國名人圈開始在首映紅毯到社群媒體的場合發聲，以下為法新社彙整的其中一部分：

● 佩德羅帕斯卡

智利裔男星佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）在個人社群平台Instagram（IG）分享多則貼文，呼籲發起全美罷工來抗議這兩起槍擊案，並要求聯邦政府對ICE探員的行動提供更多透明度。

主演過影集「最後生還者」（The Last of Us）的這位男星，並在緬懷普雷蒂和古德的貼文中說：「真相是民主政府與極權政權之間的分界線。」他補充說：「美國民眾有權知道到底發生了什麼事。」

● 潔美李寇蒂斯

奧斯卡獎得獎女星潔美李寇蒂斯（Jamie LeeCurtis） 也加入行列，疾呼全美示威反對ICE突襲行動。她25日上傳1張普雷蒂和古德的圖像，並寫說：「他們是美國人！被我們自己的政府槍殺！」

她今天又分享一張照片，畫面中民眾高舉倒掛的美國國旗，並以英文大寫寫下I BELIEVE IN US!，表達她對美國人民與這個國家的信念。

● 凱蒂佩芮

凱蒂佩芮（Katy Perry）在IG限時動態呼她的美國追隨者致電他們選區的聯邦參議員，要求他們透過預算監督向ICE施壓。

這位唱紅Firework的41歲流行歌手寫道：「將憤怒化為行動。」

● 凱莉華盛頓

影集「醜聞風暴」（Scandal）女星凱莉華盛頓（Kerry Washington）在IG發布影片，鉅細靡遺向她760萬IG追隨者說明如何聯絡民選代表、要求凍結ICE經費。

她說「明尼蘇達發生的事，各位並非無能為力，現在就可以採取行動」，接著在鏡頭前親自示範她是何致電給她加州選區的議員辦公室。

● 怪奇比莉

24歲創作歌手怪奇比莉（Billie Eilish）則呼籲其他名人針對普雷蒂之死發聲。這位9座葛萊美獎得主在IG限時動態寫下：「嘿，各位名人，你們要發聲嗎？」

怪奇比莉其後也分享多則批評ICE突襲手段的貼文。

● 瑪莎史都華

美國「家政女王」、84歲的瑪莎史都華（MarthaStewart）在14歲孫女鼓勵下，也在IG發聲，表示「我每天都感到沮喪與悲傷」，還說儘管美國大多數人都是移民或移民後代，現在聽到的卻是移民在這裡不受歡迎。

她也表達不滿，認為「我們無法透過和平示威來表達憤怒，甚至可能遭聯邦部隊攻擊、甚至喪命」。

美國 IG 移民

