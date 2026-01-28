移民執法致死爭議延燒 川普進入危機處理模式

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯本月發生兩起聯邦執法人員擊斃美國公民事件引發公憤，白宮試圖平息眾怒，白宮邊境事務主管霍曼今天接管當地大規模移民執法行動後會晤明州州長。

路透社報導，根據美國有線電視新聞網（CNN）消息，明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）在聲明中說，他已向霍曼（Tom Homan）概述州府優先要務，包括對明尼阿波利斯（Minneapolis）兩起槍擊事件展開公正調查，以及縮減目前部署在當地約3000人的聯邦執法人力。華茲說，他與霍曼同意「持續推動這些目標」。

美國總統川普部分幕僚擔憂聯邦執法人員本月24日擊斃37歲護理師普雷蒂（Alex Pretti）事件可能影響川普的移民政策，川普政府因而擴大調整行動。消息人士透露，美國邊境巡邏隊（USBP）指揮官博維諾（Gregory Bovino）原本領導川普政府在多個民主黨主政城市的移民打擊行動，現已卸下原職，由霍曼接手。

白宮相關消息人士表示，霍曼在明尼阿波利斯的職責是「調整戰術」，並促進與州府及地方政府的合作，「目標是逐步縮減規模，最終撤離人員」。

川普也在社群媒體上表示，霍曼預計將與明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）會面。

根據白宮相關消息人士和一名白宮官員說法，川普上週末與高階幕僚開會討論，重新檢視府方對於普雷蒂死亡事件的因應措施。

討論內容包括減少在明尼蘇達部署的執法人員人數；重新調整任務方向，聚焦於遣返作業，而非廣泛執法行動；尋求與州級有關當局加強協調合作。根據這名白宮官員說法，川普也在考慮是否要求移民執法人員配戴隨身攝影機，仿效多數警察的做法。

●川普移民政策支持度下滑

普雷蒂是一名加護病房男性護理師，24日在白天的抗議活動中遭到邊境巡邏隊人員多次開槍擊斃。這起事件成為川普政府一大政治危機，甚至連國會內部分共和黨同志也要求徹查。

37歲女子古德（Renee Good）本月上旬在明尼阿波利斯遭到移民暨海關執法局（ICE）探員槍殺，這兩起死亡事件加劇民眾對聯邦執法人員數週來在當地頻繁巡邏且強硬執法的怒火。

明尼蘇達州聯邦法官希爾茲（Patrick Schiltz）昨夜揚言將ICE代理局長里昂（Todd Lyons）以藐視法庭論處，原因是ICE未能依照法院命令讓部分被拘留者接受保釋聆訊。

希爾茲要求里昂在30日出庭。他在命令中寫道：「本庭的耐心已到盡頭。」

普雷蒂被擊斃事件的旁觀者影片廣為流傳，內容與部分川普政府官員起初指控普雷蒂對執法人員構成威脅的說法相矛盾。普雷蒂合法隱藏攜槍，影片顯示他在遭擊斃前並未碰槍。執法人員當時將他壓制在地，他手上拿的是手機而非槍枝。槍枝權利團體也對川普政府官員認為普雷蒂不該帶槍的說法提出強烈質疑。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，在普雷蒂死亡事件前後，川普移民執法政策的民意支持度均呈下滑。這項議題也讓共和黨在11月期中選舉前陷入被動，在國會微幅多數岌岌可危。

●川普進入危機處理模式

一名知情人士證實，川普昨晚應國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）要求在橢圓形辦公室舉行長達兩小時的會議。這名知情人士表示，諾姆的職位並未受到威脅。「紐約時報」率先報導這場會議。

一向強硬的川普在公開談話中語氣也顯得較為和緩。他昨天形容與華茲與佛雷的私下對談富有成效，這兩位民主黨領袖也給予正面評價，與過去雙方激烈對立的氛圍形成鮮明對比。

華茲辦公室表示，川普已同意指示國土安全部確保州級有關當局可針對普雷蒂事件自行展開調查；佛雷則在X平台說，他獲悉部分聯邦執法人員將於今天開始撤離明尼阿波利斯。

川普私下已向幕僚表明他不願為涉案人員行動辯護，也不要公開攻擊普雷蒂。根據上述白宮官員說法，川普要求高階幕僚避免公開針對普雷蒂發表評論。