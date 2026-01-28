美國冬季風暴肆虐東部與中部 14州酷寒38人罹難

快訊

中央社／ 紐約27日綜合外電報導

美國東部與中部地區遭遇強烈冬季風暴襲擊，帶來大雪、結冰與低於冰點的嚴寒天氣。根據地方官員與媒體報導，截至今天，這場風暴已在14州造成至少38人死亡。

路透社報導，這場冬季風暴自23日開始，週末期間許多地區降下大雪，導致交通癱瘓、大量航班取消及停電。風暴在昨天逐漸減弱，但刺骨寒流仍持續籠罩，預料低溫還將延續一段時間。

截至今天，各城市已動員緊急應變人員與資源，以確保居民安全，特別是無家可歸者。不過，全美仍有超過55萬戶家庭與企業停電。

寒冬中的紐約市有10人不幸罹難，當地氣溫降至8年以來最低。市長曼達尼（Zohran Mamdani）今天在記者會表示，最低氣溫降至約攝氏零下13度。這10名死者是在戶外發現，但尚不清楚是否為無家可歸者。

曼達尼昨天向媒體表示，其中部分死者「過去曾與本市的收容系統有過接觸」，但「現在下結論或判定死因仍為時過早」。

紐約市已宣布，原訂本週進行、由美國住房與城市發展部要求進行的無家可歸人口統計，將延後至2月初舉行。曼達尼表示：「外展人員應專注於將紐約民眾帶進室內避寒，而不是資料蒐集。」他強調：「我要向紐約市民明確表示，極端天氣非屬個人失敗。」

曼達尼指出，自19日以來，約有500名原本露宿街頭的無家可歸者已被安置在收容所；外展人員也會每2小時巡查約350名流浪者，他們因有潛在健康問題而屬於高風險族群。

田納西州首府納希維爾市（Nashville）擁有約68萬人口，但市內有超過13萬5000戶家庭與企業停電。明天清晨氣溫預計將達攝氏零下14度，體感溫度更可能低於零下17度。市長歐康奈爾（Freddie O'Connell）表示：「讓我們把話說清楚，這是一場歷史性的冰風暴。」

媒體另外報導，堪薩斯州、肯塔基州、路易斯安那州、密西西比州、南卡羅來納州、田納西州與密西根州，也都出現多起失溫致死案例。

氣象單位指出，全美仍有近2億人處於冬季低溫警報之下，狀況至少將持續至2月1日。美國國家氣象局氣象預報中心（Weather Prediction Center）羅思（David Roth）表示，預報人員也正密切關注週末可能再度影響美東的另一波冬季風暴。

