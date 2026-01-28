美國亞利桑那州移民執法傳槍響 1人重傷送醫

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國亞利桑那州今天傳出一起涉及美國邊境巡邏隊（USBP）的槍擊事件，1人中彈情況危急，案發所在地的皮瑪郡（PimaCounty）治安官署發言人已證實這項消息。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，聖利塔消防區（Santa Rita Fire District）發布新聞稿表示，當地時間上午7時30分左右，有1個人在皮馬郡南部的西阿利瓦卡路（West Arivaca Road）第15英里路標附近受傷，身分尚未確認。該單位指出傷者情況危急，已送醫治療。

目前不清楚造成槍擊事件的具體情況；暫無資訊顯示有任何執法人員在此次事件中受傷。

美國國土安全部（DHS）暫未回應置評請求。

根據新聞稿，聖利塔消防區和民間消防機構美國醫療應變（American Medical Response）的人員到場對傷者進行醫療處置。

消防區表示：「傷者已透過當地1架醫療直升機迅速轉送區域創傷醫療中心。本地執法單位正積極調查此次事件。」

在此之前，美國邊境執法人員24日在明尼蘇達州的明尼阿波利斯市擊斃37歲男護理師普雷蒂（AlexPretti），這是該市近期第二起平民遭開槍身亡事件，引發州政府官員強烈不滿和新一波抗議。

