共和黨內訌錄音流出 參議員諫言遭川普飆罵髒話

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
美國共和黨參議員克魯茲（左）與川普。 美聯社資料照片
根據美國新聞網站Axios取得的秘密錄音，美國共和黨參議員克魯茲告訴金主，他曾警告總統川普，若物價持續上漲，共和黨在期中選舉恐被「血洗」，川普隨後飆罵「去你的」。

Axios取得將近10分鐘的錄音，是由一名共和黨消息人士提供，內容是在去年初及年中錄下，包含兩場會議，克魯茲（Ted Cruz）在其中一段錄音中告訴金主，川普的關稅政策可能摧毀經濟，並導致他遭彈劾。

克魯茲回憶說，川普去年4月初推出關稅政策後，他與幾名參議員曾打電話勸川普撤回政策，那次通話持續至午夜，進展並不順利，川普當時大聲吼叫並罵髒話。

此外，克魯茲也警告川普，總統先生，如果到了2026年11月期中選舉時，人們的401K退休帳戶下跌30%，超市物價上漲10%至20%，共和黨將被血洗。

據稱，克魯茲還告訴川普：「你將失去眾議院、失去參議院，接下來兩年每週都可能被彈劾。」川普隨後飆罵：「去你的。」（Fuck you）。

