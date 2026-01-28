川普移民政策民調大跌 逾半人認為「太過火」

根據路透最新民調，美國總統川普移民政策支持率跌至他重返白宮以來最低，過半數美國受訪者表示，川普政府對移民的打擊行動太過火。

明尼蘇達州明尼亞波利斯本月廿四日再度發生聯邦執法人員槍殺美國公民事件，這項民調是在這起事件前後進行。這是當地本月第二起美國公民遭移民執法人員槍殺案。

川普政府官員先前指控，卅七歲護理師普雷蒂廿四日在抗議活動期間攻擊執法人員後遭射殺，然而這項說法與現場旁觀者拍攝的影片內容頗有出入。本月稍早，同樣卅七歲的古德在自己車內遭到移民暨海關執法局（ＩＣＥ）探員射殺身亡。

民調顯示，僅百分之卅九美國受訪者者認同川普在移民議題上的表現，略低於本月稍早的百分之四十一；百分之五十三表示不認同。川普一月就職後，移民政策一度成為民調表現的亮點，二月有百分之五十受訪者表示認同，百分之四十一不認同。

約百分之五十八受訪者表示ＩＣＥ探員打擊移民行動「太過火」；百分之十二則說力度不夠；百分之廿六表示「恰到好處」。約九成民主黨支持者說ＩＣＥ探員做得太過火，共和黨支持者僅二成，無黨派受訪者則是六成。

路透最新民調顯示，川普整體支持率降至百分之卅八，與他本屆任期內最低水準持平；上次在十二日至十三日的民調是百分之四十一。

這項線上抽樣民調是廿三日至廿五日彙整全美一一三九名成年人的回覆，抽樣誤差約正負三個百分點。