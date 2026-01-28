川普撤換明州移民執法指揮官 改派「邊境沙皇」進駐

明尼蘇達州邊境巡邏隊指揮官遭調離，白宮改指派「邊境沙皇」霍曼進駐。歐新社

美國明尼蘇達州連續發生兩起公民遭聯邦執法人員槍殺，民怨四起，美國總統川普態度軟化，廿六日表示邊境巡邏隊人員會撤離，並改由邊境沙皇霍曼進駐指揮。原本在明州指揮打擊移民行動的博維諾免職降調，被視為對槍殺案負責。

川普政府在明尼亞波利斯市部署全面打擊移民行動，當地也出現大規模抗議，反對強硬對付移民，這種情況已為期數周。卅七歲加護病房護理師普雷蒂廿四日在明尼亞波利斯街頭抗議，拿手機記錄執法人員行動時，遭聯邦探員壓制，連開十槍殺害。

挺川派譴責政府 白宮軟化

川普政府官員第一時間出面為探員辯護，但陸續曝光的現場直擊影片卻顯示官員所言與事實似有出入，普雷蒂是拿手機靠近邊境巡邏隊人員，不是手槍，引發執法過當爭議。

一些先前支持川普的保守派人士與擁槍組織也發聲譴責政府，全國各地出現大規模抗議，企業界領袖紛紛呼籲聯邦政府降低衝突。白宮廿六日言詞趨於軟化，白宮發言人李維特說：「包括川普總統在內，白宮沒有人希望看到美國街頭有人受傷或喪命。」

邊境沙皇 直接向川普報告

川普廿六日在社群平台發文宣布，白宮「邊境沙皇」霍曼廿六日晚間就會前往明尼蘇達州，坐鎮掌理移民和海關執法局（ＩＣＥ）在明州的地面行動。川普寫道，霍曼「很強硬但很公平，他將直接向我報告」。

李維特在記者會上發言，也點名七日在明尼亞波利斯街頭遭到ＩＣＥ探員槍殺的婦人芮妮．古德。李維特說，不希望看到普雷蒂、古德、英勇的聯邦執法人員以及淪為非法移民受害者的美國人受傷或受害。

李維特對普雷蒂、古德喪生表示同情，與先前川普政府官員的發言形成強烈對比。白宮副幕僚長米勒曾說普雷蒂是「本土恐怖份子」、「刺客」，邊境巡邏隊指揮官博維諾則說普雷蒂意圖「屠殺執法人員」。

通話明州州長 雙方願合作

川普廿六日稍晚在另一篇發文寫道，明州州長華茲來電表示願意與聯邦政府合作。川普明顯改變語氣，他寫道：「這是很棒的一通電話，其實我們看法似乎蠻契合的。」華茲發言人稍後指出，川普同意考慮減少在明州的聯邦探員人數，也同意考慮讓槍擊事件交付明州獨立調查。

美聯社報導，包括博維諾在內的邊境巡邏隊人員最快廿七日就會撤離明尼亞波利斯。

明尼亞波利斯市長佛雷也證實與川普通話，要求結束大量移民探員入駐該市執法，川普同意對峙狀況不能繼續下去。