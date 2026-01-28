TikTok疑封殺反川內容

數天前才成立的TikTok美國實體出師不利，由於資料中心停電造成基礎設施出現重大故障，導致數百萬美國用戶難以使用，而該平台遭控封鎖「反川」內容，更大批用戶「變心」，轉向另一個新平台。

上周甫成立的TikTok USDS Joint Venture，在X平台發表聲明說，正在解決上周日發生的故障問題，並努力穩定平台運作。TikTok在最新發布的更新中，將「系統連鎖故障」歸因其美國資料中心合作夥伴的停電事故。雖然網絡已恢復，但用戶可能仍會遇到一些問題，例如加載速度較慢，以及貼文瀏覽量或按讚數顯示為零等錯誤。

競爭對手UpScrolled則正在卯勁招徠TikTok的用戶，表示由於大量新用戶湧入，導致其伺服器在26日稍早當機。UpScrolled在Instagram發文說，新用戶「湧入速度太快，致使我們的伺服器當機」，感謝用戶的加入，並表示該公司是「不再傾聽用戶聲音平台的替代選擇」。

UpScrolled正利用消費者對TikTok的不滿情緒來吸引用戶。