中央社／ 紐約27日綜合外電報導
冰風暴後，密西根州一個禁停標誌被積雪掩埋。美聯社

一場怪獸級冬季風暴席捲美國大片地區，帶來刺骨低溫，迄今至少造成30人死亡，超過50萬戶今天一早醒來時仍發現家中無電可用。

法新社報導，一股恐致命的寒冷北極氣團可能延誤災後復原工作，從新墨西哥州到緬因州，美國各地市政單位正努力清理這場風暴留下的殘局。這場風暴夾帶著大雪與強風，伴隨凍雨與冰霰。

美國國家氣象局（NWS）在社群平台X上表示，「美國北半部大片地區氣溫將持續低於冰點，直到2月1日」；南部一些不習慣寒冬天氣的州出現了「破紀錄低溫」。

雖然美國部分地區天氣已開始放晴，但東北部仍持續降雪。康乃狄克州部分地區積雪超過56公分，麻薩諸塞州波士頓降雪量也超過40.6公分。

根據各州政府與地方媒體彙整的資料，這場風暴至少造成30人死亡，死因包括失溫、交通、雪橇活動、越野型沙灘車（ATV）和除雪車相關事故。

美國聯邦航空總署（FAA）表示，在緬因州班戈市（Bangor），一架小型飛機在暴風雪中起飛時墜毀，機上7人罹難。紐澤西州一名男子被發現在雪地中失去意識，手中仍握著鏟子。

紐約市在氣溫驟降期間再傳8人死亡，當局正調查死因，目前尚不清楚是否全部與冬季風暴有關。

根據停電追蹤網站PowerOutage統計，美國南部地區電力正逐步恢復，但截至今天上午仍有超過54萬戶無電可用。其中以田納西州、德州、密西西比州與路易斯安那州受災特別嚴重。

冬季風暴使美國交通陷入癱瘓，超過9000架航班受影響。田納西州首府納希維爾市（Nashville）市長歐康奈爾（Freddie O'Connell）告訴記者，該市仍有樹木因結冰過重而不斷倒塌，時而導致已恢復的電力再次中斷。

納什維爾市及美國其他城市正設立緊急取暖避難所。

美國國家氣象局氣象學家桑托雷利（AllisonSantorelli）說，這次風暴災後復原特別困難，因為受災州數眾多，導致北方原本擁有較多冬季物資的州，無法支援較缺乏準備的南方地區。

美國 風暴 死亡

相關新聞

冬季風暴襲美至少釀30死 逾50萬戶無電可用

一場怪獸級冬季風暴席捲美國大片地區，帶來刺骨低溫，迄今至少造成30人死亡，超過50萬戶今天一早醒來時仍發現家中無電可用

美聯邦人員明州移民執法2死 共和黨州長參選人退選

美國明尼蘇達州一名共和黨州長參選人今天宣布退出黨內初選，以抗議美國總統川普政府在該州首府明尼阿波利斯展開的移民打擊行動，...

周一遠距教學順利 紐約市公校今恢復實體上課

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)26日早間宣布，紐約市公立...

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明尼蘇達州連續兩起公民遭聯邦執法人員槍殺，民怨四起，川普總統26日表示邊境巡邏隊人員會撤離，並改由邊境沙皇霍曼(Tom ...

暴風雪已30死…2億人陷持續低溫、67萬戶仍停電 周末又有風暴

周末席捲美東和美南的大規模強烈暴風雪在25日降下約一呎深積雪，已知造成至少30人死亡。26日一早有2億1000萬人收到低...

川普：全面審查明州槍擊事件、ICE「某個時間點」會撤走

華爾街日報25日獨家報導，川普總統受訪時不願說明24日在明尼蘇達州致命槍擊事件中開槍的聯邦移民執法人員是否行為得當，並稱...

