資安疑慮 德州禁公務員使用Shein阿里巴巴等中資產品

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國德州州長艾波特今天在聲明中表示，德州將禁止州政府員工使用中資超快時尚電商平台Shein、中國電商龍頭阿里巴巴集團（Alibaba）以及中國網通大廠TP-Link的硬體與軟體。

他說，此舉是為了保護「德州民眾隱私」，避免受到中國政府影響。

根據艾波特（Greg Abbott）聲明，禁用名單還包括電商平台Temu，以及電池製造商寧德時代（CATL）。

這是州政府官員以國安為由，禁止使用中國企業科技產品的最新案例。艾波特的禁令限制州政府員工在公有設備與網路上，使用相關企業的「實體硬體、人工智慧與軟體」。

艾波特所支持的川普政府，近來試圖收斂可能激怒北京的行動。美中兩國去年10月在長期的貿易與科技戰中達成某種程度的緩和。

艾波特的禁令同時涵蓋中國無人機製造商道通智能（Autel），以及中國人工智慧公司科大訊飛（iFlyTek）的產品。

