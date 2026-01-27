威州居民等到了！原「鴻海用地」被微軟正式接手 將蓋15座資料中心

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
微軟（Microsoft）營建中的威斯康辛州Mount Pleasant資料中心園區。路透
微軟（Microsoft）打算在威斯康辛州蒙特普萊森（Mount Pleasant）增建15座資料中心的計畫，周一（26日）已經獲得地方官員批准。該地鄰近微軟目前正在擴建的資料中心現有基地，而且正是原本是要給鴻海公司蓋廠的地點。

蒙特普萊森當地居民和官員普遍樂見微軟在當地設立資料中心，有別於微軟在附近的卡利多尼亞村（Caledonia）開發計畫遭到阻撓而終止。

在2017年，鴻海曾宣布計劃在威州蒙特普萊森投資100億美元設廠，創造1.3萬個工作機會，此舉當時受到美國總統川普在第一任期內大力讚揚。當地為此規劃空間並收購土地，州政府也投入稅金改善基礎建設。然而，鴻海的計畫後來縮水，並未完全履行承諾。到了2023年，鴻海在威州僅僱用約1,000人，但該村卻背負超過2.5億美元的債務。

微軟去年9月宣布接收這塊地，投入興建資料中心。此次在芒特普萊森特的新建工程，分布於微軟當地現有資料中心基地西北方的兩塊土地上。其中較大的一塊，微軟在2023年與2024年間向村莊及私人地主購得。根據村莊保存的文件，兩項計畫合計營建面積將近900萬平方英尺，並規劃興建三座變電站。

文件顯示，這些擬議開發案合計的課稅價值超過130億美元。

額外的資料中心量能，將讓微軟能夠認列來自OpenAI及其他客戶的已入帳營收。亞馬遜、Google與甲骨文正與微軟展開競爭，競相建設大量配置輝達（Nvidia）晶片的資料中心，以用於訓練與運行生成式AI模型。

微軟（Microsoft）打算在威斯康辛州蒙特普萊森（Mount Pleasant）增建15座資料中心的計畫。路透
