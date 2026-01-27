安全疑慮 FIFA前主席建議球迷別到美國看世足

國際足球總會（FIFA）前主席布萊特（Sepp Blatter）今天以安全疑慮為由表示，他支持球迷抵制今年在美國舉行的世界盃足球賽。

法新社報導，布萊特表態支持反貪腐律師畢斯（Mark Pieth）的說法，稱球迷應該避免前往美國觀賽。畢斯曾在布萊特任內與FIFA合作推動潛在改革。

布萊特在社群媒體上表示：「我認為畢斯質疑這屆世界盃是對的。」

畢斯提到球迷不該到美國的理由之一，包括明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）本月上旬發生抗議人士古德（Renee Good）遭到美國移民官員擊斃事件；上週末又有一名美國公民普雷蒂（Alex Pretti）中槍身亡，布萊特隨後表態支持畢斯的言論。

世足賽將於6月11日至7月19日由美國、加拿大和墨西哥共同舉辦。

畢斯上週接受瑞士「消息報」（Tages-Anzeiger）訪問時表示：「我們目前看到的是國內政治對手被邊緣化、移民機關濫權等等，這些都讓球迷不太會想前往。」

畢斯說：「給球迷的唯一建議就是避開美國！在電視上看其實更清楚。」他還說：「球迷抵達美國後也應做好心理準備，如果沒好好配合有關當局可能就會被立即遣返。」

布萊特2015年在FIFA貪汙醜聞延燒之際辭職，目前FIFA主席為英凡提諾（Gianni Infantino）。