美移民執法再奪人命 德總理：暴力程度令人擔憂

中央社／ 漢堡26日綜合外電報導

針對美國聯邦移民官員在明尼阿波利斯市（Minneapolis）執法時開槍，造成第2起公民死亡事件，德國總理梅爾茨今天表示，美國的「暴力程度」實令人擔憂。

法新社報導，梅爾茨（Friedrich Merz）表示：「我認為美國當局現在必須認真調查：到底是否有必要開槍…相關執法人員是否真的遭遇威脅。」

他又道：「無論如何我必須說，美國這種暴力程度令人擔憂。這種說法算是委婉了。」

德國外交部今天稍早警告前往美國旅行的德國民眾，鑑於明尼阿波利斯市等美國城市所發生的「移民與安檢單位之間的暴力衝突」，國人赴美旅遊時應提高警覺。

川普（Donald Trump）政府在明尼阿波利斯市部署全面打擊移民行動，而當地也出現大規模抗議活動，這種情況已為期數週。

不到3週前，移民及海關執法局（ICE）一名官員在明市開槍擊斃有3個孩子的母親古德（Renee Good）。

本月24日，聯邦執法人員在明市擊斃37歲男護理師普雷蒂（Alex Pretti），有關畫面在網路瘋傳，抗議聲浪更為激烈，而前總統柯林頓（Bill Clinton）及歐巴馬（Barack Obama）都發話批評，甚至川普的共和黨內部也出現批評聲音。

