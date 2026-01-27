路透民調：川普移民政策支持率新低 執法過當惹議

根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調，美國總統川普移民政策支持率跌至他重返白宮以來最低，過半數美國受訪者表示川普政府對移民的打擊行動太過火。

明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）本月24日再度發生聯邦執法人員擊斃美國公民事件，這項民調是在這起事件前後進行。

川普政府官員指控37歲護理師普雷蒂（AlexPretti）24日在抗議活動期間攻擊執法人員後遭到擊斃，然而這項說法與現場旁觀者拍攝的影片內容似有出入。數星期前，同樣37歲的古德（Renee Good）也在自己的車內遭到移民暨海關執法局（ICE）探員射殺身亡。

民調顯示，僅39%美國受訪者者認同川普在移民議題上的表現，略低於本月稍早的41%；53%表示不認同。川普1月就職後，移民政策一度成為民調表現的亮點，2月有50%受訪者表示認同，41%不認同。

約58%受訪者表示ICE探員打擊移民行動「太過火」；12%則說力度不夠；26%表示「恰到好處」。約9成民主黨支持者說ICE探員做得太過火，共和黨支持者僅2成，無黨派受訪者則是6成。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，川普整體支持率降至38%，與他本屆任期內的最低水準持平；上次在12日至13日的民調是41%。

最新線上民調是23日至25日彙整全美1139名成年人的回覆，抽樣誤差約正負3個百分點。