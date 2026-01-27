美情報指伊朗處1979年以來最弱 川普稱伊朗想談

據多名知情人士透露，美國總統川普已收到多份情報分析，指伊朗神職政權正處自1979年伊斯蘭革命推翻巴勒維王朝以來最脆弱時刻；川普則在美軍增兵的同時稱伊朗有意談協議。

紐約時報指出，美國情報指去年底爆發的示威潮確已衝擊伊朗政府內部，尤其示威蔓延至一些向來被視為支持最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的地區。儘管示威潮在本月中已平息，伊朗政府處境仍艱難，包括經濟狀況仍處於歷史性谷底。

美軍目前持續向中東增兵，目前不清楚川普政府考慮採取哪些行動。

川普26日接受Axios新聞網專訪表示，局勢目前「瞬息萬變」，他已派「龐大艦隊」前往當地，但同時也認為德黑蘭當局有意達成協議。

● 林肯號航艦抵中東 川普權衡軍事選項

川普本月中旬差點下令空襲伊朗，後決定暫不動手但開始增兵中東。白宮官員表示，即使示威被伊朗政府摁下，攻擊伊朗的選項仍在；知情人士稱川普尚未做最終決定，會在本週聽取更多諮詢與選項。

川普在專訪時不願透露國安團隊向他提出哪些選項以及他偏好哪種，但表示外交途徑仍具可能性，「他們想要達成協議，我很清楚。他們多次來電想談」。

Axios披露，核心圈一些鷹派敦促川普兌現承諾，即答應支持示威者並懲罰伊朗政權；但也有人質疑空襲德黑蘭究竟能有何實際效果，還不如利用對方虛弱狀態推動更為有利的談判。

美國官員表示，任何協議都須包含移除伊朗所有濃縮鈾、限制長程飛彈庫存、改變德黑蘭在中東藉代理勢力擴張的政策；伊朗方面則表示願意對話，但並未釋出任何願意接受上述條件的訊號。

美軍航艦林肯號（USS Abraham Lincoln）與3艘裝備戰斧巡弋飛彈的神盾驅逐艦已抵達中東，共有5000多名官兵，美軍中央司令部表示，F-15E戰機也已抵達當地。此外，美軍正派遣更多F-35匿蹤戰機、空中加油機和防空系統。

● 空襲難撼政權、地面入侵不可行 美動武盲點

消息人士指出，美軍中央司令部司令古柏24日已訪問以色列，協調軍事計畫及必要的聯合防禦行動，因應屆時若伊朗對以色列報復攻擊。

自由歐洲電台（RFE）披露，川普正權衡一系列對伊朗的軍事選項，從可能持續數週甚至數月的空襲，到規模較有限的針對伊朗安全部隊打擊，包含進一步經濟制裁等非軍事選項也都在討論範圍。

多數專家認為，單靠空中攻勢不足以推翻伊朗政權，然而美軍對幅員廣大、人口眾多的伊朗展開地面入侵當前幾無可行性，而伊朗軍隊則可在空襲期間隱蔽，之後再重新出現。

華盛頓郵報引述一名伊朗高層警告，若美國發動攻擊，伊朗這回的報復將遠比去年夏天與以色列為期12天的戰爭更具毀滅性。他表示，伊朗去年並未將衝突視為生存威脅，但現在認為「威脅性質已完全不同」。

包括華爾街日報在內的外媒指出，以沙烏地阿拉伯為首的波灣盟國都對推翻伊朗神職政權深感憂慮，因屆時伊朗可能四分五裂成不同割據勢力，其中不乏極端組織，中東更會出現一道從敘利亞綿延到伊朗、阿富汗的全球最長動盪帶，衝擊地緣格局與安全。