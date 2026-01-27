快訊

好市多要篩人了！2026年四大新制上路 熟食區「非會員禁入」

2026新北市長藍本周提名協調 劉和然：不會帶交換條件的感覺去談

日本「壽退社」還不是死語 令和時代男性結婚辭職增加

移民執法再釀死引眾怒 明市長：聯邦人員明起撤離

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國移民執法人員在明尼阿波利斯市執法時開槍，造成第2起公民死亡事件，在公憤之下，川普政府開始承受壓力，市長佛雷在與總統通話後表示，部分聯邦人員從明天開始離開此地。

美國邊境執法人員24日在明市擊斃37歲男護理師普雷蒂（Alex Pretti），有關畫面在網路瘋傳，抗議聲浪更為激烈，而前總統柯林頓（Bill Clinton）及歐巴馬（Barack Obama）都發話批評，甚至川普的共和黨內部也出現批評聲音，白宮正忙著應對這一切。

法新社報導，川普表示，邊境安全負責人霍曼（Tom Homan）將「直接向我報告」。此事似乎顯示，川普政府已開始承受政治壓力。

根據近期民調，多數美國民眾不滿移民及海關執法局（ICE）人員時常採取的強硬手段。

川普說，他與明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）有一段「非常愉快」的談話。

華茲為民主黨人，過去多次遭川普指控貪腐，而這次川普對他的語氣已明顯轉變。

川普又說，他也致電明尼阿波利斯市長佛雷。

佛雷在社群平台貼文說：「總統同意目前的狀況不能再繼續下去了」。

民主黨籍佛雷今天表示：「部分聯邦探員將從明天起開始撤離此地，而我將繼續爭取，讓其他參與打擊移民任務的聯邦人員也一起離開。」

延伸閱讀

川普與巴西總統通話 聚焦委內瑞拉與和平理事會

施壓南韓國會 川普威脅對韓關稅由15%增至25%

移民執法再釀死 川普拒評開槍是否恰當、稱政府檢討中

加國總理急滅火 川普不埋單 卡尼：無意與陸簽自貿協定

相關新聞

紐時：前白宮國安顧問曾會晤張又俠 未談核武

「華爾街日報」報導解放軍高層張又俠涉及對美國洩漏中國核武機密遭調查。曾會晤張又俠的前白宮國安顧問蘇利文在「紐約時報」指出...

美國失智症男子忘了已婚39年再次求婚 妻：我願意

77歲的美國男子歐萊利患有阿茲海默症，說話不連貫，時而忘了妻子琳達的名字，甚至不記得已婚而向她求婚。為避免加深他的認知混...

川普與巴西總統通話 聚焦委內瑞拉與和平理事會

巴西總統魯拉今天與美國總統川普通話，雙方討論委內瑞拉局勢，並敲定魯拉近期訪問華盛頓。CNN巴西新聞網報導，川普邀請巴西加...

冰風暴周一持續肆虐全美 造成大停電、上萬航班遭取消

美國東部南部周一（26日）繼續遭到暴風雪打擊，造成大範圍停電，近18,000個飛機航班也被取消。

川普帶槍殺案風向 企圖「先講先贏」

紐約時報廿五日分析，聯邦移民執法人員一月已在明尼阿波利斯市槍殺兩名美國公民，過程都被目擊者以手機錄下。但美國總統川普及其...

明州移民執法槍殺案 川普2度避答正當性

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市移民執法爭議延燒。美國總統川普廿五日接受華爾街日報訪問時說，當局正全面檢視卅七歲護理師普雷蒂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。