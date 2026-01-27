移民執法再釀死引眾怒 明市長：聯邦人員明起撤離

美國移民執法人員在明尼阿波利斯市執法時開槍，造成第2起公民死亡事件，在公憤之下，川普政府開始承受壓力，市長佛雷在與總統通話後表示，部分聯邦人員從明天開始離開此地。

美國邊境執法人員24日在明市擊斃37歲男護理師普雷蒂（Alex Pretti），有關畫面在網路瘋傳，抗議聲浪更為激烈，而前總統柯林頓（Bill Clinton）及歐巴馬（Barack Obama）都發話批評，甚至川普的共和黨內部也出現批評聲音，白宮正忙著應對這一切。

法新社報導，川普表示，邊境安全負責人霍曼（Tom Homan）將「直接向我報告」。此事似乎顯示，川普政府已開始承受政治壓力。

根據近期民調，多數美國民眾不滿移民及海關執法局（ICE）人員時常採取的強硬手段。

川普說，他與明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）有一段「非常愉快」的談話。

華茲為民主黨人，過去多次遭川普指控貪腐，而這次川普對他的語氣已明顯轉變。

川普又說，他也致電明尼阿波利斯市長佛雷。

佛雷在社群平台貼文說：「總統同意目前的狀況不能再繼續下去了」。

民主黨籍佛雷今天表示：「部分聯邦探員將從明天起開始撤離此地，而我將繼續爭取，讓其他參與打擊移民任務的聯邦人員也一起離開。」