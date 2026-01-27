紐時：前白宮國安顧問曾會晤張又俠 未談核武

「華爾街日報」報導解放軍高層張又俠涉及對美國洩漏中國核武機密遭調查。曾會晤張又俠的前白宮國安顧問蘇利文在「紐約時報」指出，事件令人感到震驚，會議當時有多人在場，雙方未談實質核武內容。

中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，及中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法被調查。張又俠擔任軍委副主席期間曾接待美國高層訪團，事件引起華府人士關注。

前白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）2024年8月訪問北京曾會晤張又俠。蘇利文向紐約時報（NewYork Times）表示，張又俠看來說話無須關注是否能討好上級，兩人會晤至少一個小時。他像典型軍人說話直率，不是需要謹言慎行的人。

蘇利文說，用地震級事件來形容（張又俠落馬）不足為過。中國國家主席習近平除掉長期關係要員令人震驚，也會引起許多疑問。

華爾街日報（Wall Street Journal）25日獨家引述熟知情人士說法報導，張又俠涉嫌向美國洩漏核心核武情資等遭立案調查。

張又俠2024年曾與美方高層互動，遭中共調查的時間點也引起關注。

蘇利文指出，雙方會晤討論相關議題時，現場有20多名將領在場。他談到中國整體建軍狀況才提及核武。蘇利文回憶，張又俠沒講敏感內容，甚至沒有任何實質談話。「核武不是那次會議的討論主題。」

解放軍報社論寫道，張又俠與劉振立嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，對黨、國家和軍隊造成極為惡劣的影響。

蘭德公司（Rand Corporation）學者梅姍姍（Shanshan Mei）向紐時表示，這篇社論愈讀愈感到這些人在挑戰習近平，文章提到貪污，但調查主因非常政治，「他們背叛了習。」

張又俠曾在2012年隨中國資深國防官員訪美，五角大廈前官員、新加坡拉惹勒南國際關係學院（RSIS）研究員唐安竹（Drew Thompson）曾接待訪團。

紐時引述唐安竹在網路平台Substack貼文，張又俠看來有自信、會發問，引人矚目。走進會議室其他軍官迅速起立站直，他不像某些高官會畏懼或無法與外國人互動，張又俠不怕與外國人談話。

唐安竹認為，張又俠能夠客觀評估美國與台灣軍隊的戰力，向習近平解釋對台行動的軍事風險與代價。他憂心其他人向習近平提供建議的可能後果。