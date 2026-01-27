美國失智症男子忘了已婚39年再次求婚 妻：我願意

77歲的美國男子歐萊利患有阿茲海默症，說話不連貫，時而忘了妻子琳達的名字，甚至不記得已婚而向她求婚。為避免加深他的認知混亂，琳達沒有提39年的婚姻，而是點頭答應；護理中心也默默配合，花了數週辦婚禮。

78歲的「新婚」妻子琳達．費德曼（LindaFeldman，下稱琳達）在今天刊出的「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導中這樣說，人生會遇到各種危機，而這是一個關於愛如何耐住考驗的故事。

故事的另一位主角是因阿茲海默症而住進加州護理中心的歐萊利（Michael O’Reilley）。琳達來看他時，歐萊利有時根本認不得眼前的人是自己的妻子。但是琳達說得很甜，「他就是知道他愛我」，這始終沒變。

去年11月，琳達探望丈夫時，歐萊利一把將她拉近，看著她，問了一個約40年前就問過的問題，「你願意嫁給我嗎？」琳達答應求婚。護理中心工作人員知道後，主動提出幫忙籌辦婚禮。

今年1月10日，兩人舉行第二次婚禮。華郵指出，儀式溫馨私密，只有親友及照護人員出席。

根據報導，兩人1979年認識，都擔任公設辯護人。一開始，歐萊利是琳達的導師和朋友，因為當時他們兩人是已婚身份。幾年後，兩人都離婚了，男方來約出門，女方有些猶豫。

「我當時有年幼的孩子，而且剛離婚，真的不知道接下來該怎麼做」，琳達說。

但歐萊利相當堅持。知道琳達對法醫病理學有興趣，他發電子郵件給所有公設辯護人，詢問有沒有人想去看解剖。只有兩個人回覆有興趣，也就是琳達與另一名律師。

「他知道我一定會答應」，琳達說。她補充，同行的律師一進停屍間就臉色發白、立刻逃出去。「後來我們去吃午餐，這是我們第一次約會。」

兩人交往數年後，帶著各自的孩子組成家庭。歐萊利有兩個女兒，分別為43歲與46歲，琳達則有一個45歲的兒子。

歐萊利後來向琳達求婚，但她對第二次婚姻仍有遲疑。後來她意識到，這樣的關係狀態讓孩子們感到困惑。「他們不知道該如何稱呼我們」，她說。

於是，兩人1987年舉行小型婚禮，一切從簡。

兩人的個性天差地別，琳達是「有點神經質的猶太女生」，歐萊利則是愛冒險的愛爾蘭天主教徒，但彼此平衡、互補，上山下海，參加戲劇節又逛博物館。

他們也遊歷四方，足跡遍及中國、波蘭、西班牙、法國、智利、以色列、土耳其、墨西哥和阿根廷等地，並共同撫養子女。琳達對華郵說，「我們對很多相似的話題都感興趣。什麼都能聊」。

這一切都在7年前改變。歐萊利被診斷出阿茲海默症。儘管家族中有失智症病史，這對琳達來說仍然是震撼。

華郵指出，在疾病侵蝕記憶之前，歐萊利記憶力驚人，曾在沒有任何筆記的情況下，完成長達4小時的結案陳詞。多年來，琳達在家中擔任歐萊利的主要照顧者。歐萊利連走出家門都無法，會迷路。他會說話，但內容不連貫。

因為很少外出，歐萊利也幾乎沒有與他人互動。但是琳達說，歐萊利愛好社交，心裡其實很孤單。約兩年半前，她將歐萊利送進照護機構。

相較於許多阿茲海默症患者根本認不出另一半，甚至對配偶充滿怒氣。琳達說，「我一進門，他通常就會笑」。歐萊利總是抱著她、親她、把手搭在她肩上說愛。

「我真的很幸運，這讓我能撐過一切」，她說。

去年11月歐萊利向她求婚後，琳達沒有告訴他其實他們早已結婚，因為那可能造成混亂。「你會學著順其自然」，她說。

她詢問照護機構是否能借用一間小房間舉辦婚禮，沒想到對方主動提議籌辦一場完整的活動，員工們花了數週籌備典禮與婚宴，包含花藝、氣球、投影片及雙層蛋糕，還展示當年的婚禮相簿。

琳達本來擔心歐萊利是否能適應人群與場面，但他一整天都顯得喜悅。婚宴結束時，照護人員要帶歐萊利回照護中心，琳達把頭靠在親人肩膀上，放聲痛哭，「就像童話故事結束了」。

這一天最終仍回到現實，琳達對華郵表示，這份愛與喜悅會長留心中。這是一個給正在經歷困境的人帶來希望的故事，愛能跨越最難的障礙。