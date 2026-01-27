川普與巴西總統通話 聚焦委內瑞拉與和平理事會

巴西總統魯拉今天與美國總統川普通話，雙方討論委內瑞拉局勢，並敲定魯拉近期訪問華盛頓。CNN巴西新聞網報導，川普邀請巴西加入美方主導的「和平理事會」，魯拉建議理事會應僅限於處理加薩走廊的人道危機。

這是美國以軍事行動拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，兩國領導人首次直接對話。

根據巴西政府聲明，魯拉（Luiz Inácio Lula daSilva）在通話中強調維護拉丁美洲和平與穩定的重要性，並批評美方在委內瑞拉的軍事介入是對區域的「不尊重」。他指出，國際政治正處於「非常危險的時刻」，聯合國憲章正被「撕毀」，國際秩序淪為「強權即真理」。

CNN巴西新聞網指出，川普（Donald Trump）邀請巴西加入由美方主導的「和平理事會」，該組織號稱致力於全球衝突調解與重建。然而，魯拉對此表達保留，建議理事會應僅限於處理加薩走廊的人道危機，並要求保障巴勒斯坦在會議中的席位。巴西外交界人士透露，巴西不急於回覆邀請，並將要求美方釐清該理事會的法律依據與權限。

根據BBC巴西新聞網報導，歐盟此前也曾表態，若理事會僅聚焦加薩，可能願意合作；但若擴大至全球衝突，恐與聯合國職能重疊，引發國際疑慮。魯拉在通話中再度呼籲推動聯合國安理會改革，擴大常任理事國席次，讓更多新興國家參與決策。

除政治議題外，兩國領袖也談及經濟合作。巴西政府指出，近期美方已減免部分對巴西商品的關稅，雙方並同意加強在打擊洗錢、武器走私及跨國犯罪資金流動上的合作。

魯拉預計2月訪問印度與南韓，之後才會安排赴美行程。若成行，這將是他在現任任期內第二次造訪華府。