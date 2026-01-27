快訊

不爽南韓國會！川普威脅：對韓對等關稅由15%增至25%

川普突威脅調高南韓商品關稅至25% 因不滿南韓國會未將貿易協定立法

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普周一威脅將南韓輸美商品的關稅調高至25%。路透
美國總統川普威脅要將南韓輸美商品的關稅提高至25%，理由是南韓國會未能將雙方去年達成的貿易協定立法。

川普周一在社群媒體上發文表示，新的關稅稅率將適用於汽車、木材、藥品，以及「所有其他對等關稅」。根據現有協定，美國目前對南韓產品課徵15%的關稅。

川普在貼文裡說：「南韓立法機構未履行與美國達成的協議。每項協議，我們都迅速採取行動，按照商定的交易下調關稅。我們當然也期待貿易夥伴這樣做。」

如果實施此一舉措，可能對多家向美國出口產品的南韓大型企業產生廣泛影響，例如現代汽車，該公司2024年向美國出口約110萬輛汽車。

這項宣布是川普近期升高與盟友貿易緊張關係的最新動作。近幾周來，他曾威脅，若渥太華與北京簽署貿易協議，將對加拿大產品課徵高達100%的關稅，並因其尋求接管格陵蘭而揚言對歐洲國家商品加徵新關稅。

此外，川普也表示，將對與伊朗有業務往來國家的輸美商品課徵關稅，以此施壓德黑蘭停止鎮壓反政府抗議活動。

但迄今為止，美國政府尚未發布任何正式通知，以落實川普所威脅的關稅調整。

