美國冬季風暴至少25死 東北部降雪量增交通中斷

中央社／ 亞特蘭大26日綜合外電報導

隨著一場大型冬季風暴進入尾聲，美國東北部今天降下更多積雪。這場風暴持續為南部部分地區帶來災情，凍雨導致數十萬民眾在無電情況下挨凍。據報，這場嚴峻天候已造成全美至少25人罹難。

美聯社報導，從阿肯色州到新英格蘭這塊綿延約2100公里的地帶，今天各地積雪深度都超過30公分，導致交通停擺、航班取消，並引發大規模停課。美國國家氣象局（National Weather Service）表示，匹茲堡以北地區累積高達50公分的積雪，從今天晚間到明天，風寒效應使體感溫度最低降至攝氏零下31度。

這場冬季風暴造成的死亡人數攀升，麻薩諸塞州與俄亥俄州各有兩人遭鏟雪機輾斃，阿肯色州與德州也發生致命雪橇意外，堪薩斯州還有一名女子最後被人目擊是離開一間酒吧，警方出動警犬搜尋後，發現她陳屍在積雪中。紐約市官員表示，在剛過去的嚴寒週末期間，共有8人在戶外凍死。

根據停電追蹤網站PowerOutage統計，截至今天下午，全美共有超過75萬戶家庭停電。大多數停電發生在南部地區，週末的凍雨導致樹枝與電線斷裂，造成密西西比州北部與田納西州部分地區嚴重停電。

密西西比州部分地區遭遇自1994年以來最嚴重的冰風暴。官員今天緊急調度折疊床、毛毯、瓶裝水與發電機，將物資送往重災區各地的避寒站。

