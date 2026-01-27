私人飛機墜毀緬因州 美聯邦航空總署證實7死1傷

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國聯邦航空總署今天表示，一架私人商務飛機昨晚在緬因州班戈國際機場起飛時墜毀，這起空難造成7人喪命，但有1名機組員受重傷倖存。

這架載有8人的龐巴迪挑戰者600型（BombardierChallenger 600）飛機25日晚間7時45分左右起飛卻不幸墜毀，當時新英格蘭地區（New England）和美國大多數區域正遭受大規模冬季暴風雪侵襲。

美聯社報導，位於麻薩諸塞州大城波士頓東北方大約300多公里處的班戈國際機場（Bangor InternationalAirport），在發生空難後就關閉。事發時，當地降下大雪。

美國聯邦航空總署（Federal AviationAdministration）與國家運輸安全委員會（NationalTransportation Safety Board）正在調查這起航空事故。

國家運輸安全委員會指出，初步資訊顯示，這架飛機於起飛時就墜毀，之後機體還起火燃燒。

國家運輸安全委員會提到，他們不負責發布罹難者的相關資訊，此類訊息是由地方當局處理。

班戈國際機場官員薩維德拉（Jose Saavedra）則拒絕置評，他於今天的記者會說道，自己「正等待聯邦合作夥伴的指導及支援」。

