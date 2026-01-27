川普帶槍殺案風向 企圖「先講先贏」

紐約時報廿五日分析，聯邦移民執法人員一月已在明尼阿波利斯市槍殺兩名美國公民，過程都被目擊者以手機錄下。但美國總統川普及其政府官員均隨即向全美民眾指稱，「眼見不一定為憑」。反正對川普而言，真相全憑自己說了算。

川普團隊提供對本月明市兩起移民執法事件一面倒的論述，將執法人員對公民開槍的行為合理化，並將遭擊斃的受害者妖魔化。育有三名孩子的年輕媽媽古德遭控參與「本國恐怖主義」活動，且「預謀企圖」開車輾過執法人員；男護理師普雷蒂則被說成是打算大規模屠殺執法人員的「刺客」。

然而，川普團隊相關說法和大批民眾及網友看到的目擊者側錄影片內容有所出入，古德當時並未駕車輾過對她連開三槍的執法人員；普雷蒂靠近執法人員時，拿的不是手槍、而是手機。川普從過去的經驗中發現，搶先提出一套論述，並不斷重申，在「先講先贏」下利用具特定意識形態的媒體及網路側翼推波助瀾，就足以讓相當多人接受且相信。

例如川普不斷宣稱自己贏得二○二○年總統大選，民調顯示部分共和黨人依舊相信大選結果「被偷走」，川普及其團隊因此對明市事件採取類似手法，顯然旨在希望說服川普的「基本盤」，讓其忠實支持者相信古、普兩名死者都是自作自受。