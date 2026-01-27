明州移民執法槍殺案 川普2度避答正當性

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市移民執法爭議延燒。美國總統川普廿五日接受華爾街日報訪問時說，當局正全面檢視卅七歲護理師普雷蒂廿四日在明市遭槍殺事件。他還說，聯邦移民執法人員「表現傑出」且「遲早會離開」當地。

川普在上述五分鐘電訪中兩度被問及美國邊境巡邏隊（ＵＳＢＰ）人員廿四日槍擊普雷蒂是否行事正確時，均未直接回答。川普僅強調，「我們正在看，我們正檢視所有情況後再做決定」。他並讚許聯邦政府在明州達成的「成就」，還會讓另一批執法人員留在明州處理金融詐騙案。

此前川普政府即聲稱，明州社福制度與計畫存在諸多移民詐欺行為。明市是全美索馬利亞移民人口最集中地區之一，美國保守派媒體曾報導索國移民涉嫌詐欺，川普多次轉述相關報導。

川普也批評普雷蒂「帶槍」參加示威抗議，「我不喜歡槍擊。不過，我也不喜歡有人帶一把威力強大、裝滿子彈的槍，還有兩個裝滿的彈匣上街示威抗議」。川普並強調，「那是會在人們不知情時走火的槍」。

美國國土安全部聲稱，普雷蒂帶九公厘半自動手槍接近執法人員，後者基於自衛開槍；當地警方則證實，普雷蒂是合法擁槍。卅七歲女子古德七日才遭美國移民與海關執法局（ＩＣＥ）人員槍殺。

川普廿五日也在自創社媒真實社群發文，將上述兩案歸咎民主黨籍明州州長華茲和明尼阿波利斯市長弗雷，且民主黨執政的「移民庇護城市與庇護州」拒絕與ＩＣＥ合作，「令人悲痛的是，兩名美國公民因民主黨引發的混亂而喪生」，還要求民主黨人完全配合聯邦政府。

在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市中心，民眾廿五日上街抗議移民與海關執法局（ＩＣＥ）執法行動。美聯社

另外，英國廣播公司（ＢＢＣ）廿六日報導，上周末已舉行多場悼念普雷蒂的守夜活動。示威抗議正蔓延至紐約、芝加哥、洛杉磯及舊金山等大城。明州聯邦地方法院法官廿五日則發布臨時禁制令，阻止聯邦機構破壞該案相關證據和紀錄，廿六日並將考慮是否裁定暫時禁止聯邦移民執法人員至明州。