聽新聞
0:00 / 0:00

明州移民執法槍殺案 川普2度避答正當性

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美籍男護理師普雷蒂（左）廿四日在明尼阿波利斯市遭聯邦移民執法人員槍殺。圖為網路流傳他身亡前與執法人員（中）爭執的畫面。法新社
美籍男護理師普雷蒂（左）廿四日在明尼阿波利斯市遭聯邦移民執法人員槍殺。圖為網路流傳他身亡前與執法人員（中）爭執的畫面。法新社

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市移民執法爭議延燒。美國總統川普廿五日接受華爾街日報訪問時說，當局正全面檢視卅七歲護理師普雷蒂廿四日在明市遭槍殺事件。他還說，聯邦移民執法人員「表現傑出」且「遲早會離開」當地。

川普在上述五分鐘電訪中兩度被問及美國邊境巡邏隊（ＵＳＢＰ）人員廿四日槍擊普雷蒂是否行事正確時，均未直接回答。川普僅強調，「我們正在看，我們正檢視所有情況後再做決定」。他並讚許聯邦政府在明州達成的「成就」，還會讓另一批執法人員留在明州處理金融詐騙案。

此前川普政府即聲稱，明州社福制度與計畫存在諸多移民詐欺行為。明市是全美索馬利亞移民人口最集中地區之一，美國保守派媒體曾報導索國移民涉嫌詐欺，川普多次轉述相關報導。

川普也批評普雷蒂「帶槍」參加示威抗議，「我不喜歡槍擊。不過，我也不喜歡有人帶一把威力強大、裝滿子彈的槍，還有兩個裝滿的彈匣上街示威抗議」。川普並強調，「那是會在人們不知情時走火的槍」。

美國國土安全部聲稱，普雷蒂帶九公厘半自動手槍接近執法人員，後者基於自衛開槍；當地警方則證實，普雷蒂是合法擁槍。卅七歲女子古德七日才遭美國移民與海關執法局（ＩＣＥ）人員槍殺。

川普廿五日也在自創社媒真實社群發文，將上述兩案歸咎民主黨籍明州州長華茲和明尼阿波利斯市長弗雷，且民主黨執政的「移民庇護城市與庇護州」拒絕與ＩＣＥ合作，「令人悲痛的是，兩名美國公民因民主黨引發的混亂而喪生」，還要求民主黨人完全配合聯邦政府。

在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市中心，民眾廿五日上街抗議移民與海關執法局（ＩＣＥ）執法行動。美聯社
在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市中心，民眾廿五日上街抗議移民與海關執法局（ＩＣＥ）執法行動。美聯社

另外，英國廣播公司（ＢＢＣ）廿六日報導，上周末已舉行多場悼念普雷蒂的守夜活動。示威抗議正蔓延至紐約、芝加哥、洛杉磯及舊金山等大城。明州聯邦地方法院法官廿五日則發布臨時禁制令，阻止聯邦機構破壞該案相關證據和紀錄，廿六日並將考慮是否裁定暫時禁止聯邦移民執法人員至明州。

移民 川普 民主黨 槍擊

延伸閱讀

川普削減密錄器經費 裁撤監督移民執法人力

陳冲：卡尼惹怒川普金句 不是針對台灣但值得國內領導人深思

川普雜音沒人理？台股盤中再刷紀錄 法人點名「新AI」成獲利機會

川普政府取得美國稀土10%持股 強化關鍵礦產布局

相關新聞

冰風暴周一持續肆虐全美 造成大停電 上萬航班遭取消

美國東部南部周一（26日）繼續遭到暴風雪打擊，造成大範圍停電，近18,000個飛機航班也被取消。

墨西哥薩拉曼卡市足球場遇襲11死12傷 犯案動機不明

墨西哥薩拉曼卡市長普利艾托今天在臉書表示，該市一處足球場在某次比賽結束後遭武裝攻擊者闖入殺人，共計11人遇害身亡，另有1...

川普帶槍殺案風向 企圖「先講先贏」

紐約時報廿五日分析，聯邦移民執法人員一月已在明尼阿波利斯市槍殺兩名美國公民，過程都被目擊者以手機錄下。但美國總統川普及其...

明州移民執法槍殺案 川普2度避答正當性

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市移民執法爭議延燒。美國總統川普廿五日接受華爾街日報訪問時說，當局正全面檢視卅七歲護理師普雷蒂...

冬季風暴襲美至少10死 聯邦政府關閉、多地緊急狀態

一場怪獸級冬季風暴橫掃美國，至少造成10人死亡。聯邦政府辦公機構宣布今天關閉，20個州及華府進入緊急狀態。這場風暴造成全...

川普削減密錄器經費 裁撤監督移民執法人力

美國總統川普政府大舉將移民執法人員派往明尼阿波利斯等城市，但是大幅刪減監督人力與執法人員的密錄器經費，申訴執法行動濫權的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。