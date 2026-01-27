移民執法再釀死 川普拒評開槍是否恰當、稱政府檢討中

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國總統川普今天拒絕說明聯邦執法人員在明尼蘇達州擊斃男子普雷蒂的行動是否恰當，表示政府正在檢討這起事件。他並稱移民執法人員會在某個時刻撤離明尼阿波利斯地區。

37歲護理師普雷蒂（Alex Pretti）對川普（DonaldTrump）在當地掃蕩移民感到不滿，24日他在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）參與示威時，遭聯邦執法人員壓制在地，隨後被開多槍身亡。而數星期前，同樣37歲的古德（Renee Good）也在自己的車內遭移民暨海關執法局（ICE）人員射殺身亡。

川普今天接受「華爾街日報」（The Wall StreetJournal）5分鐘電話專訪，兩度被問及朝普雷蒂開槍的執法人員做得對不對，川普都沒直接回答。

被進一步追問後，川普表示：「我們正在調查，正在全面檢討，之後會做出決定。」

但川普批評普雷蒂在抗議活動中攜帶槍械，並補充道：「我不喜歡任何槍擊事件…我討厭有人參加抗議活動時帶著一把威力強大且完全上膛的槍，兩個彈匣也都裝滿了子彈。這樣也不妥。」

川普同時示意，日後願意將移民執法人員撤出明尼阿波利斯地區。他說：「我們會在某個時刻離開…他們（執法人員）做得非常出色。」

川普並未透露可能何時撤出人員。被問及是否很快就會撤離時，他稱讚政府在明尼蘇達州已完成的行動，並補充道：「我們會留下一批不同的人處理金融詐欺問題。」

川普以明尼蘇達州發生大規模社會福利詐欺醜聞，作為強化移民執法的理由。他在專訪中表示：「這是所有人看過規模最大的詐欺案。其實我們認為加州規模會更大。」

川普堅持普雷蒂攜帶的是「非常危險、不可預測的槍」，「會在人們不知情的情況下發射」。國土安全部（DHS）表示，普雷蒂攜帶一把9mm半自動手槍。

在事發後數小時內，國土安全部指控普雷蒂「激烈抵抗」繳械，直到執法人員「防禦性開槍」。

但「華爾街日報」檢視路人拍攝的畫面與這種說法不符，影片中似乎可見一名聯邦執法人員從普雷蒂手中奪過手槍，不到一秒後，一名探員就連開數槍。路透社驗證的民眾影片則顯示，普雷蒂當時正拿著手機，試圖扶起被探員推倒的示威者。

冰風暴周一持續肆虐全美 造成大停電 上萬航班遭取消

美國東部南部周一（26日）繼續遭到暴風雪打擊，造成大範圍停電，近18,000個飛機航班也被取消。

墨西哥薩拉曼卡市足球場遇襲11死12傷 犯案動機不明

墨西哥薩拉曼卡市長普利艾托今天在臉書表示，該市一處足球場在某次比賽結束後遭武裝攻擊者闖入殺人，共計11人遇害身亡，另有1...

川普帶槍殺案風向 企圖「先講先贏」

紐約時報廿五日分析，聯邦移民執法人員一月已在明尼阿波利斯市槍殺兩名美國公民，過程都被目擊者以手機錄下。但美國總統川普及其...

明州移民執法槍殺案 川普2度避答正當性

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市移民執法爭議延燒。美國總統川普廿五日接受華爾街日報訪問時說，當局正全面檢視卅七歲護理師普雷蒂...

冬季風暴襲美至少10死 聯邦政府關閉、多地緊急狀態

一場怪獸級冬季風暴橫掃美國，至少造成10人死亡。聯邦政府辦公機構宣布今天關閉，20個州及華府進入緊急狀態。這場風暴造成全...

川普削減密錄器經費 裁撤監督移民執法人力

美國總統川普政府大舉將移民執法人員派往明尼阿波利斯等城市，但是大幅刪減監督人力與執法人員的密錄器經費，申訴執法行動濫權的...

