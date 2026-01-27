移民執法再釀死 川普拒評開槍是否恰當、稱政府檢討中

美國總統川普今天拒絕說明聯邦執法人員在明尼蘇達州擊斃男子普雷蒂的行動是否恰當，表示政府正在檢討這起事件。他並稱移民執法人員會在某個時刻撤離明尼阿波利斯地區。

37歲護理師普雷蒂（Alex Pretti）對川普（DonaldTrump）在當地掃蕩移民感到不滿，24日他在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）參與示威時，遭聯邦執法人員壓制在地，隨後被開多槍身亡。而數星期前，同樣37歲的古德（Renee Good）也在自己的車內遭移民暨海關執法局（ICE）人員射殺身亡。

川普今天接受「華爾街日報」（The Wall StreetJournal）5分鐘電話專訪，兩度被問及朝普雷蒂開槍的執法人員做得對不對，川普都沒直接回答。

被進一步追問後，川普表示：「我們正在調查，正在全面檢討，之後會做出決定。」

但川普批評普雷蒂在抗議活動中攜帶槍械，並補充道：「我不喜歡任何槍擊事件…我討厭有人參加抗議活動時帶著一把威力強大且完全上膛的槍，兩個彈匣也都裝滿了子彈。這樣也不妥。」

川普同時示意，日後願意將移民執法人員撤出明尼阿波利斯地區。他說：「我們會在某個時刻離開…他們（執法人員）做得非常出色。」

川普並未透露可能何時撤出人員。被問及是否很快就會撤離時，他稱讚政府在明尼蘇達州已完成的行動，並補充道：「我們會留下一批不同的人處理金融詐欺問題。」

川普以明尼蘇達州發生大規模社會福利詐欺醜聞，作為強化移民執法的理由。他在專訪中表示：「這是所有人看過規模最大的詐欺案。其實我們認為加州規模會更大。」

川普堅持普雷蒂攜帶的是「非常危險、不可預測的槍」，「會在人們不知情的情況下發射」。國土安全部（DHS）表示，普雷蒂攜帶一把9mm半自動手槍。

在事發後數小時內，國土安全部指控普雷蒂「激烈抵抗」繳械，直到執法人員「防禦性開槍」。

但「華爾街日報」檢視路人拍攝的畫面與這種說法不符，影片中似乎可見一名聯邦執法人員從普雷蒂手中奪過手槍，不到一秒後，一名探員就連開數槍。路透社驗證的民眾影片則顯示，普雷蒂當時正拿著手機，試圖扶起被探員推倒的示威者。