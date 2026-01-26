冰風暴周一持續肆虐全美 造成大停電 上萬航班遭取消

美國東部南部周一（26日）繼續遭到暴風雪打擊，造成大範圍停電，近18,000個飛機航班也被取消。

截至26日美東時間上午7時（台北時間晚間8點），全美有82萬以上的人無電可用；受創最嚴重的是密西西比、田納西及路易斯安那州；德洲一度嚴重停電，之後逐漸恢復供電。

單單25日就有11,130以上的航班被取消，創新冠疫情以來新高。紐約拉瓜迪亞機場、華盛頓雷根機場與費城機場幾乎停擺。

川普已宣布南加州與維吉尼亞州進入緊急狀態，以因應暴風雪衝擊。維及尼亞、喬治亞、北卡、南卡等州州長已宣布進入緊急狀態。

由於暴風雪向東移動，各電力公司如臨大敵，以防大雪、凍雨及雨雪破壞電網系統。喬治亞電力公司要求用戶為兩、三天的停電期做好準備；維州道明尼能源公司警告可能會停電數日。

德州Ercot電力公司表示，已經準備充裕的發電能力以因應需求。

標普全球能源部門表示，「由於嚴寒使天然氣田被凍結，天然氣產量減少，停電的風險仍然存在。不過與2021年相比，這次暴風雪造成的影響不算太嚴重，而且各電網也有準備」。天然氣價格雖大漲，但比2021年時要低得多。

沃爾瑪全美至少有21處賣場關閉，亞馬遜表示運送貨物將以員工的安全為優先。