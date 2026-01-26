快訊

民眾黨版軍購條例草案 國防部晚間發4大聲明

涉逃漏稅200億韓元破演藝圈紀錄 車銀優打破沉默道歉了

遭4車輾斃 25歲替代役男國立大學畢業擁雙學士學位

冬季風暴襲美至少10死 聯邦政府關閉、多地緊急狀態

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
一場怪獸級冬季風暴橫掃美國，至少造成10人死亡。聯邦政府辦公機構宣布今天關閉，20個州及華府進入緊急狀態。這場風暴造成全美逾84萬戶停電，1萬9000個航班起降被取消。

法新社報導，人在白宮的美國總統川普（DonaldTrump）24日在自家社群平台真實社群（TruthSocial）寫道：「我們將持續監控，並與所有位於風暴路徑上的州保持聯繫。請大家注意安全，保持溫暖！」

隨著暴風雪、雨夾雪和凍雨的天氣覆蓋美國廣大地區，官員警告說，這個風暴系統後方的北極氣團將使氣溫在未來幾天降至危險低點，繼續影響民眾日常生活。

美國國家氣象局（National Weather Service）告訴民眾，這樣的天氣狀況將持續到今天早上。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）表示，週末有5人在嚴寒天氣中被發現死於戶外。他對記者說：「沒有比這更有力的提醒，能說明極端低溫的危險。」

德州當局證實有3人死亡，其中包括一名在玩雪橇時發生意外身亡的16歲女孩。路易斯安那州衛生部門表示，該州有2人死於寒冷失溫。

停電追蹤網站PowerOutage顯示，截至昨晚，全美有超過84萬戶停電，大部分出現在24日風暴加劇的美國南部地區。

冬季風暴昨天向東北部移動，為費城、紐約和波士頓等人口密集城市帶來降雪和雨夾雪。至少有20個州，以及美國首都華盛頓特區宣布進入緊急狀態。

聯邦政府辦公機構已提前宣布今天關閉。

航班追蹤網站Flightaware資料顯示，自24日以來，全美已有超過1萬9000個航班起降被取消。

風暴 美國 停電

相關新聞

美醫師籲提高警覺！1常見眼睛狀況恐導致錯失膀胱癌前兆

紐約郵報報導，一項新研究指出，色盲可能讓患者更難察覺血尿，進而忽略這項膀胱癌少數僅有的早期警訊之一，導致確診時更偏向晚期...

墨西哥薩拉曼卡市足球場遇襲11死12傷 犯案動機不明

墨西哥薩拉曼卡市長普利艾托今天在臉書表示，該市一處足球場在某次比賽結束後遭武裝攻擊者闖入殺人，共計11人遇害身亡，另有1...

冬季風暴襲美至少10死 聯邦政府關閉、多地緊急狀態

一場怪獸級冬季風暴橫掃美國，至少造成10人死亡。聯邦政府辦公機構宣布今天關閉，20個州及華府進入緊急狀態。這場風暴造成全...

川普削減密錄器經費 裁撤監督移民執法人力

美國總統川普政府大舉將移民執法人員派往明尼阿波利斯等城市，但是大幅刪減監督人力與執法人員的密錄器經費，申訴執法行動濫權的...

東北暴雪 美國新州公共交通全面停擺 紐約大規模減班

紐新地區25日如期出現暴風雪天氣，導致交通出行嚴重受阻，紐約大都會運輸署(MTA)旗下的公共交通普遍出現嚴重延誤，新澤西...

缺天然氣+極端嚴寒 東部供電告急、百萬用戶停電

受天然氣供應吃緊和極端嚴寒天氣影響，東部供電吃緊的情況持續惡化，東南部地區則有百萬用戶停電。

