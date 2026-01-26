墨西哥薩拉曼卡市足球場遇襲11死12傷 犯案動機不明

墨西哥薩拉曼卡市長普利艾托今天在臉書表示，該市一處足球場在某次比賽結束後遭武裝攻擊者闖入殺人，共計11人遇害身亡，另有12人受傷，目前還不清楚犯案動機。

路透社報導，普利艾托（Cesar Prieto）補充道，這起「令人遺憾且懦弱的」攻擊造成的傷者含一名女性和一名兒童，他並稱這起事件反映社會嚴重失序。

普利艾托表示：「我們的州很遺憾地正在經歷一波暴力浪潮，尤其是在薩拉曼卡市（Salamanca），本案為這波浪潮再添事例。」

「不幸的是，犯罪集團正試圖讓當局俯首稱臣，但他們不會得逞。」

薩拉曼卡市所在地瓜納華托州（Guanajuato）的檢察總長辦公室表示，已對這起攻擊事件展開調查。

該辦公室在聲明中指出，正與市府、州政府及聯邦單位協調合作，以加強當地治安、保護民眾安全，並追緝可能的涉案犯嫌。

普利艾托也在臉書（Facebook）發文中矢言會抓到凶手。

瓜納華托州是墨西哥最危險的地區之一。