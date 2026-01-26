川普削減密錄器經費 裁撤監督移民執法人力

美國總統川普政府大舉將移民執法人員派往明尼阿波利斯等城市，但是大幅刪減監督人力與執法人員的密錄器經費，申訴執法行動濫權的案件因而大幅減少。

路透社報導，美國最近發生2起抗議人士遭槍擊死亡的案件，官方先前說法係將遭槍擊者描繪為挑起衝突的一方，不過旁觀者拍攝的影片，凸顯影像在制衡官方說法時的力量。

正因如此，讓執法人員配戴密錄器一直是警政改革的重大核心，然而川普政府去年卻採取拖延策略，延緩為移民暨海關執法局（ICE）人員配發密錄器的試辦計畫，並在6月要求國會將相關經費削減75%，這與全美執法機構普遍導入密錄器的趨勢背道而馳。

另一方面，負責監督移民執法機構的3個內部監察單位，員工也遭官員安排為帶薪休假，大幅削弱其調查濫權行為的能力。

曾任移民暨海關執法局巴爾的摩外勤辦公室主任，並於8月離職的里夫斯（Darius Reeves）表示，密錄器試辦計畫在2024年民主黨籍總統拜登任內推動緩慢，但共和黨籍的川普上任後，更是「胎死腹中」。

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）回應置評請求時表示，移民暨海關執法局人員「英勇執法，保護美國社區」。「任何指責執法人員而非罪犯的人，根本就是在替犯罪的非法移民效勞。」

當移民暨海關執法局或邊境巡邏隊（Border Patrol）涉及暴力行為時，包括美國公民古德（Renee Good）與普雷蒂（Alex Pretti）在明尼阿波利斯（Minneapolis）遭槍擊致死，政府高層往往迅速將死者定調為加害者，而非呼籲進行徹底調查。

移民暨海關執法局2024年啟動密錄器試辦計畫，並在巴爾的摩、水牛城、底特律、費城與華盛頓特區等5座城市為人員配發設備。

川普政府雖保留這項計畫，但在2026會計年度預算中，要求國會凍結計畫的擴大施行，並大幅刪減營運經費。

這項計畫主張維持移民暨海關執法局現有的4200台密錄器，但將負責的22名工作人員削減至僅剩3人，並以更「精簡」的方式運作。

川普政府2025年初亦將國土安全部3個監督辦公室約300名員工安排為帶薪休假，並將來自各聯邦機構數千名探員重新調派，以協助移民執法行動的進行。

此舉引發民主黨與民權團體批評，針對人力削減的訴訟指出，川普政府幾乎已將這些辦公室裁撤，但依法僅有國會才有權這麼做，這導致外界無從申訴或處理移民執法行動的濫權行為。

移民拘留監察官辦公室（OIDO）目前僅有3名全職人員與2名借調人員，遠低於3月時的百餘人規模。

法院文件顯示，移民拘留監察官辦公室在2023年曾以面對面方式受理逾1萬1000件申訴，並透過線上平台接獲282件申訴；但在2025年3月至12月間，OIDO總共僅收到285件申訴。