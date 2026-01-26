遭控刻意讓孩童上癮 社媒巨擘將面臨指標性審判

美國加州洛杉磯本週將展開一項具里程碑意義的審判，可能為社群媒體公司是否刻意設計使兒童上癮的平台與介面，建立法律先例。

法新社報導，加州法院將於27日開始進行陪審團遴選，此案被稱為「指標性審判」，因其判決結果可能為全美各地大量類似訴訟定下基調。

此案被告包括YouTube母公司Alphabet、TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）及Instagram（IG）母公司Meta，Meta共同創辦人兼執行長祖克柏（MarkZuckerberg）預計將在審理期間出庭作證。

在數以百計訴訟中，社群媒體公司被控讓年輕用戶對內容產生依賴，進而導致憂鬱症、飲食失調、因嚴重精神疾病住院治療，甚至自殺。

原告律師借鏡1990年代與2000年代針對菸草產業的訴訟策略，當時相關案件主張企業販售「有缺陷的產品」。

此案將由加州法院法官庫爾（Carolyn Kuhl）負責審理，預料在陪審團遴選結束後，於2月第一週正式開庭。

原告是一名以姓名縮寫K.G.M.指稱的19歲女性，她聲稱自己因沉迷社群媒體而遭受嚴重心理傷害。

社群媒體受害者法律中心（Social Media Victims LawCenter）創辦人柏格曼（Matthew Bergman）表示：「這是社群媒體公司首度為傷害兒童面對陪審團。」柏格曼的團隊迄今經手超過1000起相關案件。

柏格曼說：「K.G.M.和她的家人如今能在法庭上，與全球最大、最有權勢、最富有的企業平起平坐，本身就是一項極為重要的勝利。」

他說：「我們了解這類官司的難度，也很清楚必須以優勢證據證明K.G.M.受到的傷害源自企業的設計決策，但這是我們樂於承擔的責任。」

社群平台Snapchat上週證實，已與原告達成協議，以避免進入民事審判，但協議內容未對外公布。

多家網路科技巨頭主張，美國「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條保障其不須為用戶張貼內容負責。不過，原告主張這些公司應為其商業模式負責，因其設計目的是吸引用戶注意力，並推播最終危害心理健康的內容。

柏格曼向法新社表示：「我們不是指控社群媒體公司未移除平台上的不良內容，而是指控他們刻意設計讓兒童上癮的介面和演算法，向孩子們展示他們不想看、卻又無法移開目光的內容。」

此外，加州北區聯邦法院及全美多州法院也正在審理有關社群平台危害年輕用戶的訴訟。

截至目前，相關公司均未回應置評要求。