美戰爭部次長柯伯吉訪韓 肯定韓承諾軍費占GDP3.5%

美國戰爭部負責政策事務的次長柯伯吉今天抵達韓國，並於社群推文表示，韓國是值得效法的盟友，承諾將國防支出提高至GDP的3.5%，達全球標準。柯伯吉是主導推動盟邦提高軍費的核心人物，此行將訪問韓國及日本。

柯伯吉（Elbridge Colby）晚間於X推文指出，能以戰爭部政策次長的身分，於首次海外出訪就來到韓國，深感榮幸。韓國承諾將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的3.5%，達到全球標準，並在美韓同盟架構下，依據「國防戰略」（National DefenseStrategy）承擔更大的自衛責任。

他在文中表示，「我期待與韓方夥伴討論如何現代化並深化我們至關重要的同盟關係。」

日、韓媒體率先報導柯伯吉訪韓行後，美國戰爭部今天透過電子郵件向中央社證實，柯伯吉本週末前往韓國與日本，與兩國高層國防與政府官員會晤，推進總統川普（Donald Trump）「以實力求和平」的議程。此行凸顯印太區域及美日韓同盟的關鍵重要性。

韓聯社報導，據悉柯伯吉將於25日至27日先訪韓，跟韓國外交和國安部門官員探討韓美同盟現代化等相關事宜。

預計韓方增加國防支出、戰時作戰指揮權移交、韓國打造核動力潛艦等事務會成為主要議題。柯伯吉訪韓行程結束後，他將前往日本訪問。

柯伯吉飛往日韓前夕，戰爭部公布川普第2任期的首份國防戰略報告，內容提到，美國將提倡其全球各地的盟友與夥伴達到國防支出占GDP5%標準，包括核心軍事支出達GDP的3.5%，另加1.5%的安全相關支出。

2018年發布的川普1.0版國防戰略，象徵五角大廈對中國論述的分水嶺，明確將中國列為對美國安全的頭號威脅；拜登政府2022年公布的國防戰略也延續這一觀點。

然而這回2026年川普2.0版國防戰略轉而強調，美國將持續與中國進行外交接觸，同時在太平洋地區「建立強而有力的拒止防禦」以嚇阻潛在的戰爭。

報告雖仍提及來自俄羅斯、伊朗與北韓的威脅，但對這些重要性的描述明顯不如過去版本所呈現的強度。與歐洲關係方面，報告於「俄羅斯」章節中提到，即便美國將持續投入歐洲事務，美國仍必須、也將會把優先重心放在保衛美國本土，以及嚇阻中國上。