快訊

台股續揚再創高、上漲103點收32,064點 台積電創高後翻黑跌15元

all in年假+二千元現金買彩券 台北40歲陽光單身漢抱回6.9億元頭獎

經典賽／日本隊公布第三波名單確定有山本由伸 將對中華隊先發？

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿美國施壓 委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令

中央社／ 卡拉卡斯25日綜合外電報導
委內瑞拉現任臨時總統羅德里格斯。路透
委內瑞拉現任臨時總統羅德里格斯。路透

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天表示，她已經「受夠」來自華府的指令，強調國內政治應由委內瑞拉自行解決。

法新社報導，羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在委國東部安索阿塔吉州（Anzoategui）向石油工人致詞時說：「華府對委內瑞拉政治人物的指令夠多了。讓委國政壇自行解決我們的分歧與內部衝突。夠了，外國勢力。」

羅德里格斯此番言論，被視為是對美國向委內瑞拉施壓表達不滿。

美軍本月3日發起軍事行動，擒獲委國前強人總統馬杜洛（Nicolas Maduro），美國總統川普同意與羅德里格斯合作，前提是她的政府必須遵從華府的路線，特別是在獲取委內瑞拉龐大石油資源方面。

羅德里格斯還說，她的政府將透過所謂的「波利瓦式外交」（Bolivarian diplomacy），與華府「面對面」解決長期存在的爭端。波利瓦式外交強調國家主權、維護自主立場，並反對外國干涉。

羅德里格斯強調：「我們並不畏懼，人們應以維護國家和平與穩定為團結核心。」

委內瑞拉 華府 委國

延伸閱讀

衛報：馬杜洛被捕前 委內瑞拉現任臨時總統已承諾與美合作

美中情局長會委內瑞拉臨時總統 討論經濟安全議題

川普與委國臨時總統首通話 討論石油貿易與國安

川普深夜P圖發假維基百科照！自封「委內瑞拉代理總統」

相關新聞

執法射殺百姓引爆民怨 共和黨議員也問「培訓充分？」

明尼阿波利斯24日再度傳出聯邦移民執法官員射殺平民的憾事，群眾怒氣爆發，聚集在聯邦大樓外守夜並抗議；民主黨和部分共和黨議...

不滿美國施壓 委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天表示，她已經「受夠」來自華府的指令，強調國內政治應由委內瑞拉自行解決

兩公民遭聯邦探員擊斃 柯林頓斥呼籲民眾挺身抗議

針對兩名美國公民遭聯邦探員射殺，美國前總統柯林頓今天痛斥明尼阿波利斯的慘劇「駭人聽聞」，這位民主黨大老呼籲民眾對這種不可...

加拿大總理卡尼急滅火！否認與中國自由貿易 川普不買單續開酸

加拿大廣播公司（CBC News）報導，加拿大總理卡尼25日重申無意與中國大陸達成自由貿易協議，並強調會尊重加美墨協定。...

美冬季風暴致百萬戶停電 1.7萬航班取消 電價與天然氣飆漲

美國周末遭遇近年最猛烈的冬季風暴。北極冷空氣與墨西哥灣暖濕氣流交會，導致暴雪、冰雨與嚴寒籠罩全美東側約三分之二地區。災情...

參議員揚言不通過預算法案 美聯邦政府再面臨停擺風險

美國移民執法官員又在明尼蘇達州明尼阿波利斯擊斃一名男子，是三周內第二起類似悲劇，不僅引發當地政府不滿及民眾新一波抗議，民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。