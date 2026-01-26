不滿美國施壓 委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天表示，她已經「受夠」來自華府的指令，強調國內政治應由委內瑞拉自行解決。

法新社報導，羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在委國東部安索阿塔吉州（Anzoategui）向石油工人致詞時說：「華府對委內瑞拉政治人物的指令夠多了。讓委國政壇自行解決我們的分歧與內部衝突。夠了，外國勢力。」

羅德里格斯此番言論，被視為是對美國向委內瑞拉施壓表達不滿。

美軍本月3日發起軍事行動，擒獲委國前強人總統馬杜洛（Nicolas Maduro），美國總統川普同意與羅德里格斯合作，前提是她的政府必須遵從華府的路線，特別是在獲取委內瑞拉龐大石油資源方面。

羅德里格斯還說，她的政府將透過所謂的「波利瓦式外交」（Bolivarian diplomacy），與華府「面對面」解決長期存在的爭端。波利瓦式外交強調國家主權、維護自主立場，並反對外國干涉。

羅德里格斯強調：「我們並不畏懼，人們應以維護國家和平與穩定為團結核心。」