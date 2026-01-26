一篇就懂 ICE槍擊美公民與法律豁免爭議

在美國總統川普強硬移民掃蕩行動下，美國移民暨海關執法局（ICE）探員本月在明尼阿波利斯（Minneapolis）分別兩次執法行動中，擊斃兩名美國公民。

路透社報導，地方官員對政府官員聲稱開槍是出於自衛的說法提出質疑，並引用旁觀者拍攝的影片，指出其內容顯然與政府說法不符。

以下是對這些探員可能面臨的法律後果分析：

● 事件始末

1月7日，37歲女子古德（Renee Good）在座車內遭ICE探員擊斃。國土安全部聲稱是古德企圖開車衝撞探員，迫使對方採取「防衛性射擊」，但路透社查證的影片卻讓官方說法不攻自破。

隨後1月24日，37歲的普雷蒂（Alex Pretti）在另一場行動中被擊斃。國土安全部表示雷蒂帶著手槍接近探員，並在試圖解除他武裝時激烈反抗，但經路透社驗證的民眾影片卻顯示，他當時正拿著手機，試圖扶起被探員推倒的示威者。當地警長更直言，普雷蒂是合法擁槍者。

● 法律依據為何？

明尼蘇達州的武力使用法規定，州警只有在合理執法人員認定為保護自身或他人免受死亡或重傷風險所必需時，方可動用致命武力。

聯邦法律亦採取類似準則，允許執法人員在合理判斷下有充分理由認為某人會立即造成死亡或重傷，即可使用致命武力。

● 涉事探員會被起訴嗎？

聯邦探員在執行公務時的行為，通常免受州政府的起訴。然而，這項豁免權僅適用於該探員的行為符合聯邦法律授權，且屬於必要與正當的情況。

如果明尼蘇達州起訴這些探員，他們可以尋求將案件轉移到聯邦法院，並主張享有起訴豁免權。州方若要勝訴，必須證明探員行為已超出職責範圍，或客觀上不合理或明顯違法。如果法官裁定探員享有豁免，案件將被駁回，州方不得再次提起訴訟。

● 聯邦檢察官是否能起訴這些探員？

聯邦檢察官確實可以對執法人員的致命槍擊案提起訴訟，但門檻極高且案例罕見。檢察官必須證明探員明知其行為違法，或蓄意無視其權限的憲法限制，此類心證在訴訟中極難舉證。截至目前，川普政府仍力挺這些探員。

● 這些ICE探員有哪些辯護手段？

除了聯邦豁免權外，探員還能主張，他們的行為在憲法架構下屬於合理使用武力、是出於自衛而行動，或並無傷害或殺害受害者的意圖。

● 受害者家屬能否提起民事賠償訴訟？

除非聯邦探員的行為明顯違反既定的憲法權利，否則他們享有民事訴訟豁免權。路透社在2020年一系列調查報導中發現，這項被稱為「有條件豁免權」（qualified immunity）的法律標準，已成為有效保護遭控執法過度的員警重要工具。

不過，若聯邦雇員在執行公務時造成財產或人身損害，受害者仍可向聯邦政府請求賠償。此規範依據1946年通過的「聯邦侵權賠償法」（Federal TortClaims Act），該法為通常保護聯邦政府免於訴訟的「主權豁免」提供例外。