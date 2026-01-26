明尼蘇達職業球隊連署 籲各級政府合作緩和動盪

美國明尼蘇達州發生兩起聯邦執法人員造成的致命槍擊後，當地多支職業運動隊伍今天連署聲明，呼籲各級政府合作，緩和社會動盪的對立情勢。

運動媒體ESPN報導，以明尼蘇達為大本營的多支美國職業球隊，包括美式足球的維京人，籃球的灰狼，棒球的雙城等隊伍，今天加入數十家當地企業，以連署公開信的方式籲請各級政府在緊張局勢下合作。

明尼蘇達州的動盪起於聯邦人員在大規模移民執法行動中，造成普雷蒂（Alex Pretti）與古德（ReneeGood）兩人喪生，引發州內民眾的抗議行動。

公開信指出：「在昨天傳出的悲劇消息後，我們呼籲立即緩和緊張情勢，促請州、地方及聯邦官員攜手合作，找出真正可行的解決方案。」

這封信也呼應體育界其他聲音，國家籃球協會球員工會（NBPA）日前以聲明表示，NBA球員「已無法再保持沉默」。

聲明指出：「現在比以往任何時候都更需要捍衛言論自由，並與在明尼蘇達抗議、為追求正義而冒著生命危險的人們站在一起。NBA球員的兄弟情誼，如同美國本身，是一個因全球公民而更加豐富的社群，我們拒絕讓分裂的氣焰威脅本應保護所有人的公民自由。」

球員工會同時向普雷蒂與古德的家屬表達哀悼之意。

隨著城市動盪升高，NBA以安全考量為由，將原訂昨天在明尼阿波利斯舉行的明尼蘇達灰狼對金州勇士之戰延至今天。雙方教練在補賽前表示，延賽是雙方共同決定。

灰狼總教練范奇（Chris Finch）形容明尼蘇達是「我的家」，並表示對此感到無比驕傲；勇士總教練柯爾（Steve Kerr）則分享他對當前國家局勢的憂慮。

柯爾表示，我們正被以營利為目的的媒體與虛假訊息所分裂，太多事情讓我們所有人難以團結。

WNBA兩屆最有價值球員史都華（Breanna Stewart）也公開表態。她今天在賽前介紹時，高舉寫有「廢除移民及海關執法局」的標語。

曾效力灰狼9季的紐約尼克中鋒唐斯（Karl-AnthonyTowns）也透過社群媒體發聲，表示自己「與明尼蘇達人民站在一起」。

連署這封公開信的當地企業執行長，包括3M執行長布朗（William Brown）、百思買（Best Buy）執行長巴瑞（Corie Barry）、通用磨坊（General Mills）執行長哈明寧（Jeff Harmening）、即將上任的達吉特（Target）執行長菲德爾克（Michael Fiddelke），以及聯合健康集團（United Health Group）執行長荷姆斯莉（Stephen Helmsley）。

在此之前，多數明尼蘇達大型企業並未就執法行動與社會動盪公開表態，但近兩週來，抗議者已將矛頭指向被認為立場不夠明確的企業。

此外，明尼蘇達州政府與明尼阿波利斯—聖保羅（Minneapolis-St. Paul）本月提訴，要求聯邦法官中止移民執法行動，並指部分企業通報營收下滑高達80%。

公開信最後表示：「在社區艱難時刻，我們呼籲地方、州與聯邦領袖以和平與專注合作為目標，迅速提出可長可久的解決方案，讓家庭、企業與社區能夠重返正軌，共同打造明尼蘇達光明繁榮的未來。」