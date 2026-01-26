快訊

超級幸運！只花23元就中統一發票千萬元 花1元中百萬雲端專屬獎

簡立峰專欄／Meta買Manus啟示錄 為何AI新創出走中國？

霍諾德攻頂101主持人超大咖！NASA專家擁7千萬YT訂閱數 閃粉炸彈也是他做的

川普政府取得美國稀土10%持股 強化關鍵礦產布局

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

消息人士對路透社表示，川普政府將在總值16億美元的債務與股權投資方案中，取得美國稀土公司（USA Rare Earth）10%持股，協助該公司開發國內礦場和磁鐵工廠。

了解計畫的消息人士指出，該交易以及另一項10億美元的私人投資將於明天對外公布。總部位於奧克拉荷馬州的美國稀土公司也將在當天上午召開投資人電話會議，說明交易條款。

稀土廣泛用於電子產品與軍事設備，中國是全球最大的稀土加工國，美國目前僅生產少量稀土，因此近年來積極推動提升國內產量。

美國稀土公司正與德州礦產資源公司（TexasMineral Resources）合作，在德州Sierra Blanca開發一座礦場，預計2028年投產。此外，該公司在奧克拉荷馬州斯蒂爾沃特（Stillwater）的磁鐵製造工廠，預計今年稍晚啟用。

根據消息人士說法，作為這項投資的一部分，華盛頓方面將獲得1610萬股美國稀土公司股票，並取得額外1760萬股的認股權證。兩者定價均為每股17.17美元，接近該公司本月稍早的股票交易價格。

「金融時報」率先報導這項投資消息。

這項交易是川普政府近期進一步進軍關鍵礦產領域的最新行動。去年，政府已先後入股MPMaterials、Lithium Americas以及Trilogy Metals。

川普政府高級官員上月表示，政府正計劃與美國礦業部門達成更多「歷史性交易」，以增加用於國防、人工智慧及其他相關領域的鋰、稀土和其他關鍵礦產產量。

其中一名消息人士指出，美國稀土公司已聘請金融服務公司費茲傑羅（Cantor Fitzgerald）協助募資。該公司董事長為布蘭敦．盧特尼克（BrandonLutnick），他是美國商務部長霍華德．盧特尼克（Howard Lutnick）的兒子。

稀土 美國 川普

延伸閱讀

華爾街日報盤點…2026年六大震 重塑全球政經局勢

川普喊對加國課100%關稅

美總統心腹爆料 「唐羅主義」意在削弱大陸

川普指盟軍在阿富汗躲後方 引眾怒後改口讚英軍偉大勇敢

相關新聞

加拿大總理卡尼急滅火！否認與中國自由貿易 川普不買單續開酸

加拿大廣播公司（CBC News）報導，加拿大總理卡尼25日重申無意與中國大陸達成自由貿易協議，並強調會尊重加美墨協定。...

兩公民遭聯邦探員擊斃 柯林頓斥呼籲民眾挺身抗議

針對兩名美國公民遭聯邦探員射殺，美國前總統柯林頓今天痛斥明尼阿波利斯的慘劇「駭人聽聞」，這位民主黨大老呼籲民眾對這種不可...

美冬季風暴致百萬戶停電 1.7萬航班取消 電價與天然氣飆漲

美國周末遭遇近年最猛烈的冬季風暴。北極冷空氣與墨西哥灣暖濕氣流交會，導致暴雪、冰雨與嚴寒籠罩全美東側約三分之二地區。災情...

參議員揚言不通過預算法案 美聯邦政府再面臨停擺風險

美國移民執法官員又在明尼蘇達州明尼阿波利斯擊斃一名男子，是三周內第二起類似悲劇，不僅引發當地政府不滿及民眾新一波抗議，民...

近距離槍殺…移民執法再奪命 明尼蘇達州示威擴大

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市廿四日發生移民執法人員槍殺民眾。這是該市三周內第二起這類事件，引發州政府強烈不滿和新一波抗議...

民主黨揚言擋ICE預算 美政府恐又停擺

美國聯邦執法官員廿四日在明尼蘇達州明尼阿波利斯槍殺一名男子。這是近三周來第二起類似悲劇，民主黨籍聯邦參議員揚言寧願坐視聯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。