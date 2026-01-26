川普政府取得美國稀土10%持股 強化關鍵礦產布局

消息人士對路透社表示，川普政府將在總值16億美元的債務與股權投資方案中，取得美國稀土公司（USA Rare Earth）10%持股，協助該公司開發國內礦場和磁鐵工廠。

了解計畫的消息人士指出，該交易以及另一項10億美元的私人投資將於明天對外公布。總部位於奧克拉荷馬州的美國稀土公司也將在當天上午召開投資人電話會議，說明交易條款。

稀土廣泛用於電子產品與軍事設備，中國是全球最大的稀土加工國，美國目前僅生產少量稀土，因此近年來積極推動提升國內產量。

美國稀土公司正與德州礦產資源公司（TexasMineral Resources）合作，在德州Sierra Blanca開發一座礦場，預計2028年投產。此外，該公司在奧克拉荷馬州斯蒂爾沃特（Stillwater）的磁鐵製造工廠，預計今年稍晚啟用。

根據消息人士說法，作為這項投資的一部分，華盛頓方面將獲得1610萬股美國稀土公司股票，並取得額外1760萬股的認股權證。兩者定價均為每股17.17美元，接近該公司本月稍早的股票交易價格。

「金融時報」率先報導這項投資消息。

這項交易是川普政府近期進一步進軍關鍵礦產領域的最新行動。去年，政府已先後入股MPMaterials、Lithium Americas以及Trilogy Metals。

川普政府高級官員上月表示，政府正計劃與美國礦業部門達成更多「歷史性交易」，以增加用於國防、人工智慧及其他相關領域的鋰、稀土和其他關鍵礦產產量。

其中一名消息人士指出，美國稀土公司已聘請金融服務公司費茲傑羅（Cantor Fitzgerald）協助募資。該公司董事長為布蘭敦．盧特尼克（BrandonLutnick），他是美國商務部長霍華德．盧特尼克（Howard Lutnick）的兒子。