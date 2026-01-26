兩公民遭聯邦探員擊斃 柯林頓斥呼籲民眾挺身抗議

快訊

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
前總統柯林頓。（歐新社）
針對兩名美國公民遭聯邦探員射殺，美國前總統柯林頓今天痛斥明尼阿波利斯的慘劇「駭人聽聞」，這位民主黨大老呼籲民眾對這種不可接受的政府作為挺身抗議。

法新社報導，柯林頓表示：「所有相信美國民主承諾的人，都應挺身而出、大聲疾呼，證明國家仍屬於人民。」

他並警告，川普政府官員在致命衝突事件上「對我們說謊」，並在移民打擊行動中採取越來越激進的手段。

37歲護理師普雷蒂（Alex Pretti）昨天在明尼阿波利斯參與示威時，遭聯邦執法人員壓制在地後，被開多槍身亡。而數星期前，同樣37歲的古德（ReneeGood）也在自己車內遭ICE執法人員射殺身亡。

美國前總統歐巴馬和夫人蜜雪兒．歐巴馬（MichelleObama）今天也發聲明，對第2位美國公民在明尼阿波利斯遭聯邦執法官員槍擊一事予以譴責，強調事件凸顯總統川普對美國價值的「攻擊」。

歐巴馬和蜜雪兒．歐巴馬在聯合聲明中表示：「普雷蒂遭到殺害是一場令人心碎的悲劇，同時也應該為每一位美國人敲響警鐘，無論黨派立場如何，我們國家的諸多核心價值正日益受到攻擊。」

