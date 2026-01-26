快訊

加拿大總理卡尼急滅火！否認與中國自由貿易 川普不買單續開酸

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
加拿大總理卡尼（右）25日重申無意與中國達成自由貿易協議，但美國總統川普（左）似乎不買單，當日下午陸續在真實社群發文開酸。法新社
加拿大總理卡尼（右）25日重申無意與中國達成自由貿易協議，但美國總統川普（左）似乎不買單，當日下午陸續在真實社群發文開酸。法新社

加拿大廣播公司（CBC News）報導，加拿大總理卡尼25日重申無意與中國大陸達成自由貿易協議，並強調會尊重加美墨協定。不過，美國總統川普似乎不買單，當日下午持續砲轟加拿大，並調侃「中國正接管曾經偉大的加拿大」。

川普近日因不滿加拿大傾中，揚言對加拿大輸美商品實施100%關稅。加拿大總理卡尼25日正面回應，否認將與中國實施自由貿易，強調會尊重加美墨協定，此協定要求任一方若想與非市場經濟國家推動自由貿易，如中國，必須事先通知另外兩國。

卡尼並說：「我們與中國達成的協議是，把過去這一兩年累積的一些問題加以修正。」他指的是中國製電動車、農產品與魚類等貿易項目。

然而，川普當日下午仍在真實社群發文開轟，稱「中國正成功且徹底地接管曾經偉大的加拿大，看到這種事情，真令人難過」，還調侃希望中國「別動冰上曲棍球就好！」

川普並上傳一段加拿大汽車製造協會主席金斯頓（Brian Kingston）談話，關切政府開放較低關稅開放定額的中國電動車進入加拿大市場。這段影片並未獲得外媒核實。

川普附文寫道：「加拿大正一步步把自己搞垮，跟中國的這筆交易是場災難，會被記載為史上最糟交易之一」。他還說，加拿大企業正外流美國，「我希望加拿大撐下去，得以存活並繁榮發展！」

加拿大協和大學經濟教授蘭德（Moshe Lander）向CBC表示，川普對加中協議的態度急轉直下是一貫操作，在加美墨即將重審協定之際，「美方若要對加拿大握有籌碼，就得確保對方沒有其他選項，藉此獲得更多反制力」。

川普日前才稱加拿大對中協議「有利卡尼」，不過在卡尼發表達沃斯演說，稱強國拿關稅當脅迫武器，並呼籲聯合「中等強國」從根本調整戰略後，川普態度丕變。

對於可能如何採取具體行動，加拿大外長安南德（Anita Anand）受訪稱，貿易多元化是保護和強化加拿大經濟的根本，「這也是為什麼我們前往中國、印度，我們不會把雞蛋放在同一個籃子」。

面對川普的最新威脅，安南德並未表達憂心，並透露這周將前往美國，與其他國家磋商關鍵礦產事宜。

加拿大 川普 美國

