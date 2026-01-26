冰風暴持續 美國中西部到東岸上萬班機取消

快訊

中央社／ 紐約25日專電

強烈冬季風暴持續籠罩美國中西部與東岸地區，從波士頓、芝加哥、紐約到華盛頓特區，降雪導致上萬班機取消，大雪後低溫將持續多日。

範圍廣大的冬季風暴由美國中西部移向東岸地區，從南部新墨西哥州、德州延伸到東北部新英格蘭地區，總計約40州、2億4500萬人口，面臨暴風雪與持續低溫。

目前已有24州宣布當地進入緊急狀態，上百萬人無電力供應，多州連外道路封閉。

全美超過1萬6000航班取消，機場暫停起降，創下疫情後新記錄。航空公司陸續宣布26日班次取消，航空運輸大受影響。

美國東岸主要城市25日全日降雪，積雪普遍超過10英吋（25.4公分），從緬因州到維吉尼亞州多州宣布積雪影響交通，26日停班停課

