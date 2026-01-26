聽新聞
民主黨揚言擋ICE預算 美政府恐又停擺

聯合報／ 編譯廖玉玲／綜合報導
一名37歲男子24日在明尼蘇達州明尼亞波利斯遭到聯邦移民執法官員開槍射殺，不少民眾集會悼念。路透
美國聯邦執法官員廿四日在明尼蘇達州明尼阿波利斯槍殺一名男子。這是近三周來第二起類似悲劇，民主黨籍聯邦參議員揚言寧願坐視聯邦政府又一次因預算問題停擺，也不願通過一項包含美國移民執法當局預算的法案。才不過兩個月，聯邦政府將「關門」的風險又急遽升高。

明尼阿波利斯卅七歲護理師普雷蒂廿四日遭美國邊境巡邏隊（ＵＳＢＰ）人員射殺。不過三周前，另一名明尼蘇達州居民、卅七歲女子古德遭移民與海關執法局（ＩＣＥ）人員槍殺。

維持美國國土安全部及五角大廈等聯邦政府大部分機關運作的聯邦撥款法案，預定卅一日到期。共和黨占多數的聯邦眾議院日前通過將該法案「續命」至九月，但同樣由共和黨占多數的聯邦參議院尚未通過。

對接連發生這類槍擊事件的不滿情緒已蔓延至華府國會山莊。維吉尼亞州民主黨籍聯邦參議員凱恩聲明，包括ＩＣＥ經費的聯邦撥款法案，除非做重大修改，否則不應通過，並呼籲採取有效措施防止ＩＣＥ的（執法過當）行動。

瑪斯托、羅森及夏茨等民主黨籍聯邦參議員，也均表態反對通過ＩＣＥ及ＵＳＢＰ隸屬的美國國土安全部的經費。瑪、羅兩人去年在聯邦政府停擺議案表決時曾倒戈支持共和黨。民主黨籍聯邦參議員華納在社媒Ｘ寫道，如此殘暴的鎮壓行動必須終止，「只要（美國總統川普）執政團隊繼續對城市展開這種暴力的聯邦接管行動，我就沒辦法、也不會對撥款給國土安全部投贊成票」。

民主黨 移民 共和黨 川普

