近距離槍殺！移民執法再奪命 明尼蘇達州示威擴大

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市廿四日發生移民執法人員槍殺民眾。這是該市三周內第二起這類事件，引發州政府強烈不滿和新一波抗議。

死者倒地 槍聲仍不絕

根據社媒流傳的影片，聯邦執法官員先朝死者噴胡椒噴霧，緊接著幾名官員與死者在地上扭打拉扯，死者中槍倒地後，現場仍可聽見多聲槍響。

美國國土安全部則指稱，明尼阿波利斯一名男子持九公厘半自動手槍靠近美國邊境巡邏隊（ＵＳＢＰ）人員，警方試圖解除其武裝時受到「激烈反抗」，出於擔心自身性命和同僚的生命安全，才因「自衛」而對他開槍；醫護人員立即對該名男子進行急救，但他在現場就被宣告死亡。

民主黨籍明州州長華茲說，這起事件「令人震驚」，要求由州政府主導調查。他在社媒Ｘ發文表示，已和白宮聯繫，呼籲美國總統川普終止在該州的鎮壓行動，但這起事件的詳情仍不清楚。華茲並發文要求「立刻將這數千名既暴力且未經訓練的執法人員從明州撤走」。

槍殺事件 三周內兩起

外媒廿四日報導，死者是卅七歲男子普雷蒂，現任美國退伍軍人事務部的醫院加護病房護理師。美國移民與海關執法局（ＩＣＥ）七日才在抓捕移民時，槍殺卅七歲女子、育有三名子女的美國公民古德，引發全美譁然。而對古德連開三槍的ＩＣＥ人員羅斯，至今未被停職、遑論被起訴。

據稱普雷蒂因此加入相關示威抗議，而自七日發生古德事件後，示威者每天都在以明尼阿波利斯與聖保羅合稱的「雙子城」集會遊行。

明尼阿波利斯警察局長奧哈拉說，具美國公民身分的普雷蒂合法擁槍，除了幾張交通違規的罰單，沒有任何前科。普雷蒂家屬說，他的確擁有手槍，但他持有在明州攜帶隱藏式手槍的許可，「身上也從未帶槍」。

網傳影片 與官方矛盾

紐約時報廿四日報導，根據其核實的社媒影片，在死者被按倒在地與中槍前，他拿的是手機、而非手槍，因此似乎與國土安全部的說法有所矛盾。路透同日報導，根據統計，本月以來就已有至少六名移民在ＩＣＥ的拘留中心死亡，案例增加的速度之快殊為罕見。