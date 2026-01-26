聽新聞
0:00 / 0:00

近距離槍殺！移民執法再奪命 明尼蘇達州示威擴大

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
卅七歲男護理師普雷蒂廿四日遭美國聯邦執法官員槍殺。圖為示威者同日在明尼阿波利斯舉自製的抗議標語，寫「鄰居們說，移民與海關執法局滾出去！」路透
卅七歲男護理師普雷蒂廿四日遭美國聯邦執法官員槍殺。圖為示威者同日在明尼阿波利斯舉自製的抗議標語，寫「鄰居們說，移民與海關執法局滾出去！」路透

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市廿四日發生移民執法人員槍殺民眾。這是該市三周內第二起這類事件，引發州政府強烈不滿和新一波抗議。

死者倒地 槍聲仍不絕

根據社媒流傳的影片，聯邦執法官員先朝死者噴胡椒噴霧，緊接著幾名官員與死者在地上扭打拉扯，死者中槍倒地後，現場仍可聽見多聲槍響。

美國國土安全部則指稱，明尼阿波利斯一名男子持九公厘半自動手槍靠近美國邊境巡邏隊（ＵＳＢＰ）人員，警方試圖解除其武裝時受到「激烈反抗」，出於擔心自身性命和同僚的生命安全，才因「自衛」而對他開槍；醫護人員立即對該名男子進行急救，但他在現場就被宣告死亡。

民主黨籍明州州長華茲說，這起事件「令人震驚」，要求由州政府主導調查。他在社媒Ｘ發文表示，已和白宮聯繫，呼籲美國總統川普終止在該州的鎮壓行動，但這起事件的詳情仍不清楚。華茲並發文要求「立刻將這數千名既暴力且未經訓練的執法人員從明州撤走」。

槍殺事件 三周內兩起

外媒廿四日報導，死者是卅七歲男子普雷蒂，現任美國退伍軍人事務部的醫院加護病房護理師。美國移民與海關執法局（ＩＣＥ）七日才在抓捕移民時，槍殺卅七歲女子、育有三名子女的美國公民古德，引發全美譁然。而對古德連開三槍的ＩＣＥ人員羅斯，至今未被停職、遑論被起訴。

據稱普雷蒂因此加入相關示威抗議，而自七日發生古德事件後，示威者每天都在以明尼阿波利斯與聖保羅合稱的「雙子城」集會遊行。

明尼阿波利斯警察局長奧哈拉說，具美國公民身分的普雷蒂合法擁槍，除了幾張交通違規的罰單，沒有任何前科。普雷蒂家屬說，他的確擁有手槍，但他持有在明州攜帶隱藏式手槍的許可，「身上也從未帶槍」。

網傳影片 與官方矛盾

紐約時報廿四日報導，根據其核實的社媒影片，在死者被按倒在地與中槍前，他拿的是手機、而非手槍，因此似乎與國土安全部的說法有所矛盾。路透同日報導，根據統計，本月以來就已有至少六名移民在ＩＣＥ的拘留中心死亡，案例增加的速度之快殊為罕見。

美國公民 移民 民主黨

延伸閱讀

美國男護理師遭執法人員擊斃 影片曝光似打臉川普政府

又1人遭槍殺…「該挺身而出了」 明州追蹤ICE志工劇增

明城居民設安全屋 挺身護與父母失散移民兒童

無視伊朗鎮壓局勢動盪 川普政府擬遣返移民

相關新聞

川普指盟軍在阿富汗躲後方 引眾怒後改口讚英軍偉大勇敢

美國總統川普日前批評英國等北約盟國軍隊在阿富汗戰爭期間「避開前線」，引發盟邦抨擊。美國NBC新聞報導，川普24日在社群平...

近距離槍殺！移民執法再奪命 明尼蘇達州示威擴大

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市廿四日發生移民執法人員槍殺民眾。這是該市三周內第二起這類事件，引發州政府強烈不滿和新一波抗議...

民主黨揚言擋ICE預算 美政府恐又停擺

美國聯邦執法官員廿四日在明尼蘇達州明尼阿波利斯槍殺一名男子。這是近三周來第二起類似悲劇，民主黨籍聯邦參議員揚言寧願坐視聯...

美聯邦移民執法官員開槍再釀死 家屬官員影星齊批評

美國聯邦移民執法官員昨天在明尼蘇達州明尼阿波利斯市開槍擊斃37歲加護病房男性護理師普雷蒂（Alex Pretti），引發...

委內瑞拉裝備失靈士兵吐血 川普證實動用秘密武器

美國總統川普告訴「紐約郵報」，美軍在突襲逮捕委內瑞拉販毒獨裁者馬杜洛期間，動用了稱為「干擾器」的秘密武器，在任務中發揮了...

美國男護理師遭執法人員擊斃 影片曝光似打臉川普政府

美國邊境執法人員昨天在明尼阿波利斯市擊斃37歲男護理師普雷蒂，川普政府聲稱他是暴力攻擊者，意圖「屠殺」聯邦執法人員，但影...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。