參議員揚言不通過預算法案 美聯邦政府再面臨停擺風險

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美國移民執法官員在明尼蘇達州明尼阿波利斯擊斃一名男子，引發當地政府不滿及民眾新一波抗議。（路透）
美國移民執法官員又在明尼蘇達州明尼阿波利斯擊斃一名男子，是三周內第二起類似悲劇，不僅引發當地政府不滿及民眾新一波抗議，民主黨參議員更揚言寧願讓政府關門，也不願通過一個包含移民執法當局預算的法案，聯邦政府僅隔兩個月再度陷入停擺的風險急升。

明尼阿波利斯的37歲護理師普雷蒂，24日遭美國邊境巡邏隊（USBP）執法人員射殺；僅三周前，37歲的明尼蘇達州居民古德，也遭移民暨海關執法局（ICE）執法人員擊斃。

在局勢緊繃之際，維持美國國土安全部（DHS）、五角大廈等聯邦政府大部分機關運作的撥款法案，將於1月31日到期。共和黨占多數的聯邦眾議院，日前已通過將預算延長至9月，但參議院還未點頭。

對接連發生移民執法槍擊事件的不滿情緒，已蔓延到國會山莊。稍早，維吉尼亞州民主黨籍聯邦參議員凱恩（Tim Kaine）發表聲明，強調包括有ICE經費的聯邦撥款法案若「未經重大修改」，不應通過，並呼籲「採取有效措施防止ICE行動」。

此外，瑪斯托（Catherine Cortez Masto）、羅森（Jacky Rosen）及夏茨（Brian Schatz）等民主黨議員，都表態反對通過ICE和USBP隸屬的DHS經費。來自內華達州的瑪斯托和羅森，在去年的政府關門議案表決中，倒戈支持共和黨。

參院須在1月30日午夜前獲得60票支持，才能通過撥款法案，維持聯邦政府運作。儘管共和黨擁有53席多數席次，但保羅（Rand Paul）可能倒戈投反對票，因此仍需八位民主黨人支持，否則政府極可能在去年11月結束歷來最長的43天停擺後，僅隔兩個月再度陷入停擺。

最新槍擊事件不僅暴露聯邦移民執法行動與地方治理的嚴重衝突，更成為兩黨博弈的新導火線。隨著公眾憤怒升溫與國會僵局加劇，美國聯邦政府顯然正站在新一輪政治與財政危機的邊緣。

國土安全部表示，24日在明尼阿波利斯遭探員開槍擊斃的男子，持9mm半自動手槍接近USBP官員，並在警方試圖解除其武裝時「激烈反抗」。明尼蘇達州州長華茲痛批最新槍擊事件「令人震驚」，並要求由州政府主導調查。明尼阿波利斯市長佛雷絲毫不留情面，敦促總統終止聯邦移民掃蕩行動。

